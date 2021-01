West Ham má trojúhelník zkázy. Obdivuje se Součkova inteligence i stará škola Coufal

Dát gól West Hamu? V roce 2021 zatím nemožné. David Moyes vytvořil z Kladivářů tým, jehož defenzivní pevnost začíná nahánět strach.

Naposledy se do sítě Kladivářů trefil stoper Brightonu Lewis Dunk. Těsně po vánočních svátcích mu gól po rohovém kopu nechtěně připravil jinak neomylný štít Tomáš Souček.

On i jeho reprezentační kolega Vladimír Coufal hrají v neprostupnosti obrany východolondýnského klubu výraznou úlohu, jakkoli jsou momentálně více obdivováni dva jejich kolegové.

Dawgbonna. Tak fanoušci Hammers přezdívají nově sestavené a extrémně úspěšné stoperské dvojici.

Zkušený italský tank Angelo Ogbonna byl jistotou a jednou z největších opor prakticky od úvodu sezony, překvapením je ale nečekaný přínos Craiga Dawsona.

Třicetiletý obránce přišel na hostování z druholigového Watfordu těsně před koncem říjnového přestupního termínu a na pořádnou šanci čekal až do závěru prosince. Poprvé naskočil v Premier League do základní sestavy tři dny před koncem roku na southamptonském St. Mary's Stadium místo zraněného paraguayského "generála" Fabiana Balbueny, hned sebral cenu pro muže zápasu a od té doby už West Ham neinkasoval.

Sobotní výhra 1:0 nad týmem Burnley byla pro WHU čtvrtým utkáním v řadě s nulou vzadu. Ten předchozí, duel třetího kola FA Cupu na hřišti Stockport County, dokonce Dawson rozhodl drtivou hlavičkou.

Anglický obránce dokonale zapadl do konceptu a s Ogbonnou a Součkem dotvořil betonovou hráz. Přes tenhle trojúhelník zkázy momentálně cesta nevede.

"Další zarputilý a odolný výkon, další těsné vítězství. Je to velmi ne-kladivářské, ale jde z toho skvělý pocit," napsal trefně server Hammers News. Na takhle poctivý, fyzický fotbal, na čistá konta a těsná vítězství fanoušci West Hamu nejsou zvyklí. Starý West Ham by podle mnohých z nich sobotní utkání proti Burnley prohrál.

"Tohle je nový West Ham," hrdě však připomíná David Moyes. Jeho taktiku a fenomenální spolupráci středového trojúhelníku zahrnul neskonalým obdivem expert BBC a bývalá hvězda Tottenhamu Jermaine Jenas.

Podle něj se Souček proti Burnley nevytahoval dopředu záměrně. Ani se nedostal do zakončení, Moyes zkrátka věřil, že se tentokrát trefí navrátilec do základní sestavy, elitní forvard Michael Antonio. To se také stalo, hned v úvodní desetiminutovce. Pak dostala přednost tuhá defenziva.

"Moyes to z hlediska taktiky trefil. Věděl, že Wood a Barnes jsou velká hrozba ze vzduchu, a tak stáhl Součka blíž ke stoperům a tenhle trojúhelník nebyl k překonání," popsal Jenas, jak skotský manažer utáhl smyčku, která na London Stadium dusila jakékoli ofenzivní snahy stále zoufalejšího týmu Seana Dyche.

Jenas, muž s jednadvaceti reprezentačními starty za Albion na kontě, se u Součka zastavil detailněji. "Skvěle chápe prostor, rozumí tomu, kde musí být, aby pomohl stoperům, aby sbíral odražené míče nebo aby dokonce vyhrával už ty první souboje."

Útočníci hostů Barnes a Wood zaznamenali dohromady jedinou střelu za celý zápas. "Burnley mělo šestnáct centrů, v žádném okamžiku utkání jsem ale neměl pocit, že by měli šanci skórovat. Ne proti tomuhle trojúhelníku," prohlásil anglický expert.

Jenas hrával na podobné pozici jako Souček, a tak mohl zasvěceně rozebrat jeho enormní přínos týmu.

"Jeho poziční hra, porozumění tomu, kdy se má stáhnout do zadnější pozice, a celkově důvtipná přirozenost defenzivy West Hamu. Brilantní," popsal nadšeně důmyslný systém, který by někteří mohli zkratkovitě odbýt "mourinhovským" termínem "zaparkovaný autobus".

Z všeobecné chvály na obrannou hru Hammers pochopitelně nelze vyjmout ani druhého českého reprezentanta Vladimíra Coufala. Ten je součástí linie, kterou v Hammers News překřtili na The Fab Five, tedy báječnou pětku.

Coufal na pravém okraji, dvojice již zmíněných stoperských buldoků, Aaron Creswell na levé straně. A když už za tuhle stěnu náhodou něco projde, úřaduje jistota v brance - Lukasz Fabianski.

"Další solidní Coufalův výkon. Je to víc obránce ze staré školy než křídelní bek bombardující soupeře náběhy dopředu, ale v tom, co dělá, je excelentní," napsal Football.London v hodnocení. Coufal dostal sedmičku, stejně jako Souček. Dawson obdržel devítku, Ogbonna a ofenzivní záložník Said Benrahma se mohli těšit z osmičky.

Z bodování londýnského večerníku Evening Standard vyšli se známkou 8 nejlépe Antonio a Ogbonna. Souček měl sedmičku, Coufal šestku.

Čtyři čistá konta v řadě napříč soutěžemi dokázal West Ham udržet poprvé od září 2019. Pokud by neinkasoval ani v úterý proti celku West Bromwich Abion, vyrovnal by se historickému zápisu z roku 1985.

"Už nejsme ten starý West Ham. Jsme nový West Ham a můžeme být pořád lepší a lepší. Máme ještě spoustu práce, chce to čas, ale věřím, že to všem ještě ukážeme," ukazuje Moyes rostoucí sebevědomí.

Úterní utkání proti předposlednímu West Bromu, který ale v uplynulém kole překvapil výhrou na hřišti ambiciózního Wolverhamptonu, můžete sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz.