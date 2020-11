West Ham - Fulham. Kladiváři se dvěma Čechy jdou do londýnského derby jako favorité

Česká fotbalová nejvyšší soutěž Fortuna:Liga se tento víkend vrátila po delší pauze, anglická Premier League však běžela dále. Odehráno už je necelých sedm kol, momentálně probíhá to osmé, které bude poslední před reprezentační přestávkou. Včera se nečekaně dostal o skóre do čela Southampton, zítra jej ale může přeskočit Liverpool, který hraje šlágr na půdě Manchesteru City. My se však budeme věnovat utkání s velkou českou stopou. West Ham s Coufalem a Součkem přivítá v londýnském derby na svém trávníku Fulham. A po těžkém lose budou Kladiváři tentokrát favority.