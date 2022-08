Vyčichlý West Ham. Součka sráží žalostné přihrávky, legendě se nelíbí Coufal

Fotbalový West Ham prožívá tragický start do nového ročníku anglické Premier League. Tři porážky a brankové skóre 0:5 uvrhlo Kladiváře na dno tabulky. Drtivá kritika míří na celý tým, dva české reprezentanty nevyjímaje.

Dvě sezony euforie pod Davidem Moyesem se mohou velmi lehce proměnit v holý boj o přežití. Na soudy je samozřejmě brzy, znepokojení v táboře Hammers ale po třech úvodních kolech, z nichž ambiciózní tým nevytěžil ani branku, ani bod, logicky sílí.

Po Manchesteru City a nováčkovi z Nottinghamu srazil Kladivářům hřebínek i vynikající Brighton.

Jihoanglický celek už více než tři roky odvážně vedený koučem Grahamem Potterem letos neuvrhly do problémů ani odchody opor, středního záložníka Yvese Bissoumy do Tottenhamu a levého obránce Marca Cucurelly do Chelsea.

Seagulls jsou po třech kolech neporažení a cenné výhry přivezli z Old Trafford i London Stadium.

Zatímco hráči Brightonu v neděli po hřišti sebevědomě létali jako racci nad jižním pobřežím Anglie, výkon domácích znovu ani v nejmenším nepřipomínal West Ham z předchozích dvou sezon končících shodně postupem do fotbalové Evropy.

Jermaine Defoe, slavný útočník, který svou bohatou kariéru s celkově 162 brankami nasázenými v rámci Premier League, načínal v závěru minulého století právě v dresu Clarets and Blues, vhodně použil slovo "letargie".

"Byl to opravdu negativní, letargický výkon. Žádná energie. Jsem z West Hamu hodně zklamaný," kroutil hlavou ve vysílání BBC.

Nepříjemně překvapený je z výkonů východolondýnského klubu další někdejší kanonýr, ještě o dost věhlasnější Alan Shearer. "Nechápu to. I když hráli ve čtvrtek evropské poháry, neměla by být v téhle fázi sezony vůbec ve hře nějaká únava," prohlásil.

Defoe pak vypíchl některé nevydařené momenty Hammers a skoro to vypadalo, jako by si zasedl na Vladimíra Coufala.

"Podívejte se, Brighton je ve skvělé formě, West Ham drží míč a Coufal podle mě hraje příliš pomalu. A tady zase, jsou tam dva na jednoho, Coufal musí reagovat rychleji," popisoval Defoe dvě situace, při kterých místo útoků do otevřenější obrany následovala přihrávka zpět až na brankáře Lukasze Fabianského.

"Je to strašně pomalé, obzvlášť když hrají doma," dodal muž, který kromě dresu Kladivářů oblékal i barvy Tottenhamu nebo Sunderlandu.

Čeští fotbalisté, Coufal a Tomáš Souček, byli jedinými hráči West Hamu, kteří odehráli ve čtvrtek celý zápas a v neděli znovu nastoupili v základní sestavě. Fanouškům a anglickým médiím se ale jejich výkon nezamlouval.

Magazín Hammers News se zostra pustil zejména do Součka.

Nepostradatelný záložník sice byl největší útočnou hrozbou, podobně jako předchozí víkend na The City Ground, stadionu Nottinghamu Forest, své slibné šance ovšem znovu neproměnil. Navíc poměrně často kazil přihrávky.

Podle serveru WhoScored.com měl úspěšnost pouhých 64,1 procenta. Hůře v utkání přihrával pouze střídající italský útočník Gianluca Scamacca.

Hodnoty ostatních středových hráčů pro srovnání: Declan Rice - 84,6 procenta, záložníci Brightonu Alexis MacAllister - 88,2 procenta, Felipe Caicedo dokonce 91,1 procenta. Součka v této statistice výrazně převýšil také Coufal - 81 procent.

Hammers News se proto pustily do tvrdého soudu. "Hrozný výkon Součka, statistika přihrávek je zcela šokující," napsal web a jal se radit Moyesovi, aby hledal za kapitána české reprezentace náhradu.

"Moyes na Součkovi vidí něco, co my momentálně nevidíme," dodal web, který ještě jednou zopakoval všechny předešlé zásluhy záložníka s číslem 28 na dresu.

"Zaslouženě se stal miláčkem fanoušků, přes to všechno je ale v posledním půl roce až roce zcela neefektivní. Vypadá to, jako by ztratil svůj gólový instinkt, a jeho přihrávky nestačí na úroveň, kterou Premier League vyžaduje," nedrželi se v Hammers News zpátky.

Podle webu Souček také zpomaluje hru West Hamu v přechodové fázi. "Nemůžeme si dovolit mít přechod takhle upracovaný," uvedl a vyzval Moyese ke změně.

Skotský manažer ale dlouhodobě trvá na svém konzervativním přístupu základní sestavě. West Ham je i proto pro soupeře čím dál snadněji čitelný.

Moyes zatím mluvil obecně. "Už nějakou dobu říkám, že nejsme zcela připraveni. Nemáme všechno pevně na svém místě a musíme dělat změny. Víme to a chystáme se na to," konstatoval devětapadesátiletý trenér.

V následujících týdnech už se očekává větší zapojení posil, zejména šikovného křídelníka Maxwela Corneta. Německý stoper Thilo Kehrer začal bez výraznějšího rozkoukávání a docela nešťastně, proti Brightonu zavinil penaltu.

Mohutné posilování podle všeho nekončí, přijít by měl bývalý hráč Chelsea, italský levý obránce Emerson. Tvořivý belgický reprezentační záložník Hans Vanaken už oznámil svému chlebodárci, Bruggám, že by rád zkusil zahraniční angažmá. West Ham stojí ve frontě zájemců na předních místech.