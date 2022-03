Všichni jsou proti nám, mají pocit v Chelsea. Čech neví, zda klub dohraje sezonu

Fotbalová Chelsea stále funguje ve zvláštním režimu poté, co britská vláda zmrazila majetek ruského miliardáře Romana Abramoviče v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Technický ředitel klubu Petr Čech dokonce uvedl, že neví, zda Chelsea zvládne dohrát sezonu.

Chelsea přešlapuje na místě. Klub omotala lana nervozity a konkurenti větřící neodolatelnou příležitost ukrást si pro sebe svůj kus lačně krouží okolo.

Klub zůstává stále ve vlastnictví Romana Abramoviče, kterého zasáhly sankce dopadající na ruské oligarchy ve Velké Británii. S každým dalším dnem, kdy klub zůstane v jeho vlastnictví, míra nejistoty roste.

Většinu majetku sankcionovaných osob totiž vláda Borise Johnsona zmrazila. V případě Abramoviče včetně Chelsea. Klub je ale živoucí organismus se stovkami zaměstnanců a zmražení jeho účtů může skončit pro jeho fungování fatálně.

Možný úprk hvězd

Provizorní provoz klubu zajišťuje speciální licence udělená vládou, současně ale omezuje některé klíčové aktivity, jako je například podepisování smluv, a to i s hráči současného kádru.

Okamžitě se rozjely spekulace okolo některých hráčů. Chelsea na další sezonu nemá pod smlouvou hvězdy Césara Azpilicuetu, Antonia Rüdigera nebo Andrease Christensena. Odchod Christensena do Barcelony se přitom má prakticky za hotovou věc. Podle italské Gazzetty dello Sport má Juventus zájem o Christiana Pulisice, zatímco Romelu Lukaku by se mohl vrátit na San Siro v barvách Interu.

Situace ovšem není neměnná. Zatím klub nemůže nakupovat hráče, podepisovat nové smlouvy se stávajícími, ani je prodávat jiným klubům. To se ovšem může změnit, pokud britská vláda upraví fungování klubu pod speciální licencí.

Důležitou roli nyní hraje v klubu Petr Čech. Bývalý reprezentační brankář zastává v klubové hierarchii jednu z nejvyšších pozic jako takzvaný technický poradce.

"Fungujeme teď ze dne na den, to musíme přiznat," připustil pro britská média. "Není to v našich rukou. Probíhají jednání s vládou, abychom mohli fungovat tak, že sezonu dokončíme," odpověděl na otázku, zda Chelsea sezonu dohraje.

Tuchel jako řidič

Otázkou je současně další setrvání trenéra Thomase Tuchela. Úspěšný trenér by určitě snadno našel uplatnění v řadě dalších klubů. Nabízí se například jako vhodný muž na volné místo v Manchesteru United, který dočasně vede Ralf Rangnick.

Bývalý trenér Paris Saint-Germain nebo Dortmundu ale jakýkoli odchod odmítá. Alespoň do konce sezóny.

Cílem vedení včetně Petra Čecha ovšem bude udržet jej i nadále. "Má smlouvu do roku 2024. Smlouvy by měly být v tomto směru dodrženy a doufáme, že zůstane našim trenérem, protože je vynikající v každém směru. Zítra se ale situace klidně může úplně změnit a moje dnešní odpověď pak bude bezpředmětná," řekl pro televizi Sky.

Slova trenéra Tuchela jej musela jako člověka zodpovědného za chod klubu rozhodně potěšit.

"Zůstanu tady do konce sezony, přes to nejede vlak," slíbil. "Všechno se může změnit, musíme jen čekat. Jsme ale rozhodně ve výsadním postavení. Stovky lidí v našem klubu na tom nemusí být tak dobře, možná řeší existenční potíže a mají větší obavy o svou budoucnost než my," mluvil o atmosféře v týmu.

"Máme teď zodpovědnost. Musíme bojovat i za ně a nevzdávat se, to je jediné, co můžeme," mluvil o zaměstnancích Chelsea. Tuchel také řekl, že pokud to bude potřeba, bude klidně řídit klubový minibus na cestě k venkovním utkáním Ligy mistrů jen proto, aby ji Chelsea dohrála.

"Doufám, že zaměstnanci dostanou své výplaty a budou moci žít své životy a dál pracovat. Ale těžko se mi odpovídá, protože nevím jak to bude vypadat s licencí v dalších dnech. Je těžké cokoli plánovat, když nevíme, co budeme moci dělat," navázal na jeho slova Čech.

Konec zlaté éry?

Chelsea se současně cítí být pod tlakem médií a vlády. K tomu už se ostatně několikrát na sociálních sítích či přímo na stadionu vyjádřili i fanoušci, kteří podpořili majitele Romana Abramoviče skandováním či podporujícími nápisy.

"Musíme držet pospolu, protože teď jsou všichni proti nám. Ale to nás jen posiluje," řekla pro BBC trenérka ženského týmu Emma Hayesová. A podobně to vidí i bývalý český reprezentant. "Jako by se někteří lidé snažili vymazat posledních 19 let z paměti fotbalových fanoušků. Všechno se ale odehrálo v rámci pravidel a finančního fair play. Neměli bychom to zapomenout," zdůraznil.

Podle bývalého hráče Pata Nevina klub prochází očistou. "Mám předtuchu, že Chelsea to zvládne, ale nebude v takové kondici jako v posledních 19 letech. Možná za rok bude Chelsea líp. Nebude možná vyhrávat tolik trofejí, ale bude jí líp," vyjádřil se pro Football365.

"Finále anglického Ligového poháru bude možná na poslední dobu poslední velké finále, ve kterém jsme Chelsea viděli," dodal.