Video: Čau, já jsem Unai Emery. Kouč Arsenalu pobavil telefonátem při tiskovce

Unai Emery, trenér Arsenalu, při tiskové konferenci odpovídá do mobilu | Video: Youtube.com

Tiskovou konferenci Unaie Emeryho přerušil zvonící mobil jednoho ze žurnalistů. Trenér fotbalistů Arsenalu pohotově zareagoval.

Londýn/Praha - Odpovídal zrovna na tiskové konferenci na otázky, jak to bude jeho celek hrát v dalším utkání anglické Premier League proti Cardiffu, když proud myšlenek Unaie Emeryho přerušil zvonící mobil.

"To je vaše," mrkl kouč fotbalistů Arsenalu Londýn na přístroj ležící před ním, na který některý z novinářů nahrával jeho věty. "John Spencer," přečetl vzápětí Emery z blikajícího displeje. "Můžu odpovědět?" nabídl se vzápětí ochotně a už hlásil do sluchátka: "O.K., dobré dopoledne, nebo spíš dobré odpoledne. Čau, já jsem Unai Emery. Jak se máte? Ááá, pracujete…" Překvapený volající raději zavěsil…

Podobnou příhodou pobavil novináře na jaře i tehdejší trenér jiného londýnského týmu, Antonio Conte z Chelsea. Při tiskovce před duelem s Burnley se mu rozezvonil mobil v kapse. "Moje žena. Vždycky volá v nejhorší moment," usmál se tehdy. "Promiňte. Můžete mi dát pokutu," vyzval pak žurnalisty.

