VAR zabíjí fotbal, řekl Salah po dvou gólech West Hamu

Útočník Muhammad Salah pomohl fotbalistům Liverpoolu dvěma góly k výhře 3:1 na stadionu West Hamu, ale po nedělním utkání 21. kola anglické ligy zkritizoval videorozhodčí.

Podle egyptského reprezentanta technologie VAR zabijí fotbal a částečně mohla i za nedávnou špatnou sérii úřadujících mistrů.

Liverpool zopakoval předchozí výsledek proti Tottenhamu, naplno bodoval podruhé za sebou a vrátil se na třetí místo tabulky. Předtím však tým trenéra Jürgena Kloppa měl v Premier League nelichotivou šňůru pěti kol bez vítězství a 483 minut bez vstřelené branky.

"VAR od začátku sezony podle mě zabíjí fotbal. Musíte být milimetrově přesně na správné straně čáry. V jiných zemích je to OK. Nechci dostat pokutu, ale je to můj názor. Nemám rád VAR," řekl Salah v rozhovoru pro televizi Sky Sports.

Svými zásahy v 57. a 68. minutě zařídil hostům dvoubrankové vedení a v závěru Georginio Wijnaldum zvýšil na 3:0. West Ham, za který nastoupili i čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal, už jenom v 87. minutě zmírnil porážku zásluhou Craiga Dawsona.

"Jsme rádi, podruhé v řadě jsme hráli venku. West Ham je těžký soupeř a podali dobrý výkon, ale já proti nim nastupuju rád. Musíme takhle pokračovat a dál vítězit," konstatoval Salah.

Ve druhém z posledních tří ligových utkání zaznamenal dvě branky a s 15 trefami vede tabulku střelců soutěže. "Věděl jsem, že Sadio (Mané) nenastoupí a Roberto (Firmino) nebude hrát od začátku, takže na mně ležela velká zodpovědnost. Ale já se každý zápas snažím pomoct týmu," prohlásil osmadvacetiletý kanonýr.

Při druhém gólu zaujal rychlostí, zpracováním míče i "dloubáčkem" levačkou. "Na každém tréninku cvičím zakončení pravou i levou nohou, ale tady musím poděkovat hlavně Shakovi (centrujícímu Xherdanu Shaqirimu)," uvedl Salah.

Stal se prvním hráčem Liverpoolu po Ianu Rushovi, kterému se podařilo ve čtyřech sezonách po sobě překonat hranici 20 soutěžních branek. Legenda "Reds" Rush to dokázala hned šestkrát v letech 1981 až 1986.

Velkou pochvalu si vysloužil od Kloppa. "Mo je hráč světové extratřídy, o tom není pochyb. V minulých týdnech, kdy tolik neskóroval, mohl dělat pouze to, že se bude snažit dělat lepší rozhodnutí. Proti West Hamu dal dva špičkové góly," upozornil německý kouč, jehož svěřenci ztrácí čtyři body na vedoucí Manchester City, ale mají o jeden odehraný zápas víc.