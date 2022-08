V Křetínského stopách. Hokejista Palát se stal majitelem fotbalového klubu v Anglii

Český hokejista Ondřej Palát majetkově vstoupil do fotbalového týmu Plymouth Argyle, jenž hraje třetí anglickou ligu.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Tampou Bay je podle prohlášení na klubovém webu jedním z investorů se sídlem v USA, kteří do klubu výměnou za dvacetiprocentní podíl investují čtyři miliony liber (118 milionů korun).

Palát je členem skupiny Argyle Green, v níž je vedle něj dalších 14 společností či jednotlivců včetně jeho dlouholetého spoluhráče z Tampy Bay Victora Hedmana.

"Celý svůj život jsem fotbalovým příznivcem a jsem nadšený, že se můžu spojit s Argyle jako investor a fanoušek," uvedl Hedman, jenž je rovněž dvojnásobným vítězem Stanley Cupu.

Palát s Hedmanem hráli za Tampu Bay od vstupu českého útočníka do NHL v sezoně 2012/13. Letos se jejich hokejové cesty rozešly: Palát po vypršení smlouvy s Lightning podepsal v červenci pětiletý kontrakt s New Jersey na 30 milionů dolarů (zhruba 730 milionů korun).

Podle žebříčku časopisu Forbes byl v minulém ročníku rodák z Frýdku-Místku se 126 miliony dolarů šestým nejlépe vydělávajícím českým sportovcem.

Klub Plymouth Argyle byl založen v roce 1886 a nikdy nehrál v nejvyšší anglické soutěži. Jeho největším úspěchem je postup do semifinále Anglického poháru v roce 1984 a dvojnásobná účast v semifinále Ligového poháru (1965, 1974).

Do třetí ligy se vyšvihl v roce 2020, v minulém ročníku obsadil sedmé místo a těsně mu uniklo play off o postup. Do nové sezony vstoupil o víkendu domácí výhrou 1:0 nad Barnsley před téměř 15 tisíc diváky.

Loni v listopadu se stal miliardář Daniel Křetínský spoluvlastníkem West Ham United. V londýnském klubu Premier League odkoupil se společností 1890s holdings 27 procent akcií.

Investovaná částka nebyla zveřejněna: některá britská média uváděla 150 milionů liber (4,4 miliardy korun), jiná 180 až 190 milionů liber (5,3-5,6 miliardy korun).