Tři čeští legionáři ve Wisle druhou ligu hrát nebudou. "Kobra" naopak zůstává

Slavný fotbalový klub Wisla Krakov po 28 letech sestoupil z polské Ekstraklasy. Trojice českých legionářů - Michal Frydrych, Jan Kliment a Matěj Hanousek - druhou ligu hrát nebude, míří do jiných angažmá. "Jde o vstřícnou dohodu obou stran," hodnotí jejich odchody polský novinář Dariusz Kurowski. Zato útočník Zdeněk Ondrášek zůstává.

Zdeněk Ondrášek se prostřílel až do reprezentace, ze druhé ligy se však do národního týmu prodere jen stěží. | Foto: Milan Kammermayer

Pro polskou fotbalovou scénu to byl šok. Slavná Wisla, držitelka třinácti mistrovských titulů (poslední v roce 2011), spolu se dvěma nováčky spadla z nejvyšší soutěže. "Malá katastrofa," přiznává Kurowski.



Odchod tří českých legionářů nebere však jako útěk, ale rozumnou domluvu. "Nikomu se nechce hrát druhá liga, navíc nové vedení klubu v čele s majitelem, bývalým internacionálem Jakubem Blaszczykowským, dalo jasně najevo, že chce omezit výdaje na platy hráčů a začít budovat nový kádr z talentovaných mladíků," objasňuje žurnalista politiku klubu. "Došlo tedy k vzájemné dohodě, kterou vítají obě strany," pokračuje.

Nové angažmá už si našli i další hráči. Srbský záložník Marko Poletanovič odešel do Zaglebie Lubin, gruzínská naděje Giorgi Citajšvili se vrací do Dynama Kyjev, nového zaměstnavatele si hledá nizozemský útočník s ghanskými kořeny Elvis Manu, smlouvu rozvázal polský reprezentant Maciej Sadlok.

Situaci řešili i čeští legionáři. Do Baníku Ostrava, kde vyrůstal, se vrací bývalý kapitán týmu Michal Frydrych a fanoušci ho vítají s otevřenou náručí.

Mistrovská Viktoria Plzeň získala útočníka Jana Klimenta, který si však u polských fanoušků nezískal velké renomé, když vstřelil pouze dva góly a týmu ve složité situaci příliš nepomohl.

Z hostování do Sparty se vrací i obránce Matěj Hanousek, ale patrně v Polsku zůstane, zájem o něj projevil Slask Vratislav. Záleží, jak se dohodne s letenským klubem na odstupném.

Česká stopa z Wisly však nevymizí. Miláček místních kibicow (fanoušků), třiatřicetiletý útočník Zdeněk Ondrášek zvaný "Kobra" zůstává. Dres polského týmu oblékal už v letech 2015 až 2019 a tehdejšími výkony si vydobyl nominaci do české reprezentace.

V zimě ho zpět na místo činu z norského Tromsö nalákal slovenský trenér Adrián Guĺa, který však skončil po dvou jarních zápasech.

Ondrášek neúspěch prožíval velmi emotivně. "Je to katastrofa pro nás i fanoušky, kteří s námi byli celou dobu," prohlásil po sestupu.

"Máme nejlepší fanoušky, ale realita je taková. Nyní je třeba udělat vše pro to, aby se Wisla vrátila do Ekstraklasy," burcoval hned. "Nikam neodcházím," slíbil nadále věrnost.

Trenér Jerzy Brzeczek, stříbrný medailista z OH 1992 v Barceloně, který podepsal smlouvu do června 2023 s ročním automatickým prodloužením v případě postupu zpět do nejvyšší soutěže, s českou Kobrou napevno počítá.