Tragédie. Autobus se zřítil do propasti, zemřel řidič a šest mladých fotbalistů

před 24 minutami

Nejméně sedm lidí přišlo o život a tucet utrpěl zranění poté, co se do propasti na severu v Peru zřítil autobus převážející fotbalový tým složený z žáků mladších 14 let. Oznámila to dnes agentura AFP s odvoláním na peruánské ministerstvo vnitra.

Při nehodě podle ministerstva zahynul řidič autobusu a šest dětí. Ve vozidle cestovalo do města Chachapoyas celkem 35 lidí. "Nehody jsou v této oblasti časté vinou zužující se silnice," řekl televizi Canal N ředitel nemocnice v Chachapoyas Jorge La Torre. Na peruánských silnicích jsou vážné nehody docela běžné. Podle policie při nich loni přišlo o život více než 2700 lidí. #AMAZONAS - #CHACHAPOYAS SE CONFIRMAN LOS 7 MUERTOS 11 HERIDOS DEJA TRÁGICO ACCIDENTE EN CARRETERA CHACHAPOYAS RODRÍGUEZ DE MENDOZAUn helicóptero de la FAO estaríallegandoaChachapoyasparatrasladradosniñosheridosdegravedadellosserían:FALLECIDOSSantillánEduardo Mesa Arevalo(chofer) pic.twitter.com/p8AlAUAssu — Canal dub tv perú (@CanaldubtvPeru) November 11, 2018

autor: ČTK | před 24 minutami