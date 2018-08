Španělští fotbalisté se bouří proti zápasům v USA. Uděláme všechno, abychom tomu zabránili, říkají

před 1 hodinou

Některým klubům se myšlenka zápasů hraných v zámoří zamlouvá, ale hráči jsou jednomyslně proti.

Madrid - Unie španělských fotbalistů (AFE) se ostře postavila proti plánu vedení ligy odehrát v budoucnu soutěžní zápasy ve Spojených státech amerických. Hráčská unie nevyloučila ani možnost protestní stávky.

V reakci na informaci La Ligy z minulého týdne se dnes v Madridu sešli kapitáni či jejich zástupci z 20 ligových klubů včetně barcelonského Sergia Busquetse a Sergia Ramose z Realu Madrid.

"Kapitáni byli překvapeni a rozzlobeni, že bylo tak důležité rozhodnutí přijato bez konzultace s nimi. Hráči jsou jednomyslně proti, pro není nikdo," uvedl na tiskové konferenci prezident AFE David Aganzo. "Některým klubům se ta myšlenka líbí a další jsou proti tomu, ale já mluvím jen za fotbalisty," uvedl bývalý dlouholetý ligový hráč.

Aganzo nevyloučil, že by hráči v případě, že jim vedení ligy nedopřeje sluchu, mohli vstoupit do stávky. "Chci naprosto jasně říct, že uděláme všechno, abychom tomuhle zabránili," uvedl.

Představitelé španělské ligy minulý týden oznámili partnerství s nadnárodní společností Relevent, v jehož rámci by mohli v budoucnu odehrát některé zápasy v USA. Zatím však není jasné, kdy by k tomu mělo dojít a kolika utkání či klubů by se to mělo týkat.