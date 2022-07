Souček a spol. mezi absolutní elitou. West Ham patří k nejhodnotnějším klubům světa

úterý přibylo v Česku opět téměř 2000 nových případů koronaviru. Laboratoře jich odhalily 1980. Je to téměř čtyřikrát více než před týdnem, kdy byl ovšem svátek, a výrazně méně se tedy testovalo. Lidí, kteří jsou s nákazou v nemocnici, přibylo na 364. Je to nejvíce covidových pacientů od 10. května. Počet hospitalizovaných v těžkém stavu ale neroste, je jich 13. Na 100 tisíc obyvatel připadá za poslední týden 78 nakažených, což je nejvyšší incidence od začátku května. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Epidemie zrychluje již několik týdnů. Denní přírůstky případů začaly být v mezitýdenním srovnání vyšší počátkem června. V pondělí přibylo poprvé od dubna více než 2000 potvrzených případů nákazy za jeden den.

Zvyšuje se i počet testů a u některých typů také pozitivita. V úterý se nechalo testovat zhruba 8000 lidí, což byl druhý nejvyšší zájem od května. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, dosáhla pozitivita téměř 22 procent. Poprvé od března tak byla u tohoto typu testů pozitivní více než pětina testovaných. V případě preventivních testů se covid potvrdil zhruba u sedmi procent vzorků. U nejčastějších diagnostických testů, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky nemoci, byla pozitivita přes 30 procent.