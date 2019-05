Slovenská raketa se řítí k zemi. Trenčín šokoval fotbalový svět, teď mu hrozí kolaps

před 3 hodinami

Byl to jeden z nejsenzačnějších výsledků letních kvalifikací evropských pohárů. "Totálny knokaut! Trenčín zmietol Feyenoord," hlásaly titulky slovenských médií po šokujícím vítězství AS ve třetím předkole Evropské ligy. Pohádka západoslovenského klubu ale skončila společně s koncem léta a co hůř, celá sezona se zvrtla v noční můru.

Po spektakulárním úspěchu se příběh jednoho podnikatelského projektu blíží k zásadní trhlině, respektive k pádu do druhé ligy. Slovenský klub AS Trenčín prohrál v prvním barážovém utkání o účast v nejvyšší soutěži v Popradě 0:2 a v odvetě ho čeká fůra práce, aby se vůbec zachránil. Novodobá historie bývalého armádního klubu se datuje od roku 2007, kdy ho koupil nizozemský podnikatel Tschen La Ling. Bývalý reprezentant se nikdy netajil tím, že primárním cílem nové akvizice je především byznys: v zahraničí skoupit dostupnou kvalitu, a pak ji za zajímavých podmínek prodat. Své o tom ví například pražská Slavia, která se před třemi lety nechala nachytat na střeleckou formu útočníka Gina van Kessela. Do Trenčína poslala milion eur, v Edenu se na oplátku hlásil nizozemský fotbalista, který si příliš nerozuměl s balonem. Tou dobou Trenčín slovenské lize vládl. V roce 2016 obhájil nejen titul, ale i triumf v národním poháru. Když Sparta nebo Slavia hledaly nového trenéra, jméno progresivního kouče Martina Ševely nechybělo v seznamu možných kandidátů ani jednou. V Trenčíně razí filozofii, že každý je nahraditelný. Mezery po zobchodovaných hráčích se - také díky kvalitními skautingu - dařilo zacelit, na Slovensko mířily mladší a leckdy ještě kvalitnější náhrady. V minulé sezoně skončil tým sice pátý, ale nastřílel o 34 branek víc než mistrovská Trnava. Parta mladíků s věkovým průměrem lehce přes 22 let bavila ofenzivním fotbalem, na prahu této sezony se pak postarala o senzaci, když ve třetím předkole Evropské ligy vyřadila Feyenoord Rotterdam. Historický úspěch, znělo na adresu slovenského klubu. Jak upozorňuje deník SME, řada fotbalistů v bílých dresech dokonce zaujala přední evropské kluby. Aschrafa El Mahdiouiho sledoval Manchester City, střelec Antonio Mance odešel do FC Nantes, stoper James Lawrence zamířil do Anderlechtu Brusel. A právě velšský reprezentant Lawrence chybí zřejmě nejvíc, šéfoval obraně a Trenčín inkasoval jen zřídka. Nyní? Nyní má nejděravější obranu v celé soutěži. Trenčínu nevyšly ani experimenty na pozici trenéra. Zázrak proti Feyenoordu si mezi úspěchy zapsal Ricardo Moniz, jenže nizozemský kouč ještě v průběhu podzimu ztratil důvěru vedení. Propadákem pak skončilo angažmá teprve sedmadvacetiletého Matthiase Kohlera, s týmem neuspěl ani zaskakující Vladimír Cifranič. Ivan Galád sice nastoupil tři kola před koncem základní části, alespoň stačil tým zachránit před pádem na poslední místo. Jenže úvodní prohra 0:2 v baráži Trenčín stejně posunula až k samotnému okraji druholigového průšvihu. "Jestli budeme pokračovat takhle, spadneme. Netuším, co si myslíme. To, kolik šancí na záchranu máme, si říkáme už od začátku měsíce. Zkrátka musíme ligu udržet, ale takovými výkony to nepůjde," prohlásil brankář Igor Šemrinec pro web futbalnet.tv. Kanga je kontroverzní, dovedu si Spartu představit bez něj, říká nový letenský kouč číst článek

