Schicka si v Lipsku vysnili, ale chtějí na něj slevu. Jenže AS už koketuje s Anglií

Hostování Patrika Schicka v bundesligovém Lipsku se chýlí ke konci. A i když je německý klub se službami českého útočníka spokojený a měl na něj u AS Řím předkupní právo, dost možná bude Schick v příští sezoně hrát Premier League.

Schick přišel do Lipska na hostování z Říma loni v létě a během sezony dokázal přesvědčit trenéra Juliana Nagelsmanna, že to byla rozhodně správná volba.

Ve dvaceti bundesligových zápasech nastřílel deset branek, na další dvě nahrál a to vše v drtivé většině případů jako střídající hráč, neboť jen třikrát odehrál celých devadesát minut. "Patrik byl pro mě vysněný hráč," prohlásil Nagelsmann v úterý pro německý magazín Kicker.

Současně ale uvedl, že jeho služby si klub sponzorovaný nápojovým gigantem Red Bull aktuálně nemůže dovolit. "Také bojujeme s následky pandemie koronaviru a nemůžeme jen tak rozhazovat peníze. Požadovanou částku nejsme nyní schopni zaplatit, a tak stále jednáme," tvrdí německý kouč.

O jaké peníze se jedná? Do Lipska přišel Schick na hostování za 3,5 milionu euro (93 milionů korun) na roční hostování, které má vypršet na konci června. Přestup, který nabízela nyní již prošlá opce zahrnutá ve smlouvě, by přišel na dalších 26 milionů eur (690 milionů).

A to je podle Nagelsmanna moc. "Musí to prostě dávat nějaký smysl," uvedl mladý trenér Lipska. Jednání o snížení přestupní částky ale podle jeho slov stále probíhají.

Pomůže Schickovi přestup Wernera?

Ve prospěch slevy pro Lipsko vyznívá situace na fotbalovém trhu, neboť se kvůli následkům pandemie všeobecně očekává propad přestupních cen. Podle nedávné studie KPMG by měla hodnota hráčů v deseti největších světových soutěžích klesnout odhadem o 6,6 miliardy eur (přes 175 miliard korun), tedy o 18 procent.

Na druhou stranu AS Řím, který má se Schickem smlouvu až do léta 2022, přivedl v roce 2018 českého útočníka ze Sampdorie Janov za 29 milionů eur (770 milionů korun) a rozhodně nechce na celém obchodu tratit.

A tak je podle italských médií na stole možnost, že by český útočník po případném krachu jednání s Lipskem mohl zamířit do Premier League, kde by si požadovaný obnos mohlo dovolit hned několik klubů. Mezi ty nejžhavější zájemce o služby 24letého forvarda patří podle serveru Football-Italia Everton, Tottenham Hotspur a Newcastle United.

Jenže Premier League by paradoxně mohla hrát roli i v Schickově setrvání v Lipsku. Na ostrovy má namířeno také druhý nejlepší střelec bundesligy, Schickův spoluhráč Timo Werner, o kterého se prý velmi živě zajímá Chelsea.

Ta je údajně připravena zaplatit Lipsku výstupní klauzuli ve výši 54 milionů eur (1,4 miliardy korun). Pokud Werner na Stamford Bridge skutečně odejde, bude mít rázem Lipsko dostatek financí na kontě a zároveň i místo na hrotu útoku, které potřebuje zaplnit.

Schickova situace tak nadále zůstává velice nejistá.