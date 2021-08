Schick se trefil do sítě Mönechengladbachu, Leverkusen zvítězil 4:0

Reprezentační útočník Patrik Schick pomohl Leverkusenu svou první brankou v novém ročníku německé ligy k výhře 4:0 nad Mönchengladbachem. Pětadvacetiletý český fotbalista zvýšil v osmé minutě na 2:0. Dortmund podlehl ve druhém kole Freiburgu 1:2 a po úterní porážce v Superpoháru s Bayernem Mnichov prohrál druhý zápas za sebou.

Norský útočník Erling Haaland po dvougólovém představení v prvním ligovém zápase proti Frankfurtu vyšel tentokrát naprázdno.

Leverkusen vstoupil do duelu s Mönchengladbachem výborně. Hráči Bayeru se dostali do vedení již ve 3. minutě, kdy si střelu Mitchela Bakkera srazil do sítě brankář Yann Sommer. O pět minut později zatáhl Moussa Diaby míč po pravé straně, našel na hranici vápna Schicka a český střelec levou nohou vstřelil svůj 20. bundesligový gól v kariéře. V závěru poločasu mohl Lars Stindl vrátit Borussii do zápasu, ale jeho pokutový kop zlikvidoval Lukas Hradecky.

Ve druhém poločase přidal Leverkusen další dvě branky. Prosadili se Diaby a Nadiem Amiri a zařídili Bayeru první ligové vítězství v ročníku

Skóre zápasu mezi Freiburgem a Dortmundem otevřel v 6. minutě povedenou ranou z přímého kopu domácí záložník Vincenzo Grifo. Vyrovnat mohl Jude Bellingham, který se protáhl mezi čtveřicí bránících hráčů, ale sám před brankářem nedokázal zakončit přesně. Také další velkou šanci k vyrovnání měl anglický mladík, ale jeho hlavička po rohovém kopu skončila pouze na tyči.

Dvoubrankový náskok získal Freiburgu v 53. minutě Roland Sallai. Naději na bodový zisk dostali svěřenci Marca Roseho v 59. minutě, kdy se po centru Felixe Passlacka trefil do vlastní branky Yannik Keitel. Více hosté nestihli a utrpěli první prohru v rozjíždějící se ligové sezoně.

Augsburg získal na hřišti Frankfurtu první bod. V duelu týmů, kterým nevyšel vstup do sezony, gól nepadl. Jan Morávek nastoupil v základní sestavě Augsburgu, ale v 48. minutě kvůli zranění střídal.

Ani do druhého utkání v sezoně nezasáhl bývalý kapitán české reprezentace Vladimír Darida. Český středopolař přihlížel domácí prohře Herthy Berlín pouze z lavičky. O vítězství Wolfsburgu 2:1 rozhodl v 88. minutě střídající Felix Nmecha.

Fotbalisté Fürthu získali první bod po postupu do bundesligy, s oslabeným Bielefeldem remizovali 1:1. Bodoval také druhý nováček z Bochumi, jenž porazil Mohuč 2:1 a má první výhru.

Německá fotbalová liga - 2. kolo:

Bochum - Mohuč 2:0 (21. Holtmann, 56. Polter), Eintracht Frankfurt - Augsburg 0:0, Freiburg - Dortmund 2:1 (6. Grifo, 53. Sallai - 59. vlastní Keitel), Fürth - Bielefeld 1:1 (50. Hrgota z pen. - 45. Klos), Hertha Berlín - Wolfsburg 1:2 (60. Lukebakio z pen. - 74. Baku, 88. F. Nmecha), Leverkusen - Mönchengladbach 4:0 (3. vlastní Sommer, 8. Schick, 55. Diaby, 87. Amiri).

Tabulka: