Schalke kvůli útoku na Ukrajinu svléká dresy s Gazpromem

Německý fotbalový klub Schalke 04 ukončil kvůli útoku Ruska na Ukrajinu předčasně spolupráci s hlavním sponzorem, ruskou státní společností Gazprom. Bez ohledu na velkou finanční ztrátu o tom dnes rozhodlo představenstvo druholigového celku společně s dozorčí radou.

Smlouva s největším světovým exportérem zemního plynu byla platná do roku 2025. Ve druhé lize měl klub ročně podle informací agentury SID inkasovat devět milionů eur, v případě postupu do nejvyšší soutěže by částka stoupla na 15 milionů eur.

Vedení Schalke je přesvědčeno, že i bez financí od Gazpromu zvládne chod klubu do budoucna zajistit, přestože je klub aktuálně zatížen závazky ve výši zhruba 200 milionů eur. "Plnohodnotný finanční chod klubu zůstává tímto rozhodnutím nedotčen. Vedení věří, že bude moci v brzké době představit nového partnera," uvedli zástupci Schalke v prohlášení.

Už minulý týden se vedení klubu rozhodlo v reakci na ruskou invazi odstranit z dresů logo Gazpromu. Vedle toho rezignoval na funkci v dozorčí radě také zástupce firmy Matthias Warnig.

Dočasný šéf německého fotbalového svazu Hans-Joachim Watzke se v minulých dnech nechal slyšet, že peníze od Gazpronu jsou špinavé a není možné je dál využívat k financování fotbalu. Zároveň oznámil, že ostatní německé kluby budou k Schalke solidární, pokud se klub odstřihnutím od Gazpromu dostane do finanční nouze.