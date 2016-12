Rumunská Steaua prohrála soudní spor o jméno s ministerstvem obrany

před 1 hodinou

Kontroverzní podnikatel, který Steauu vlastní, chce, aby se tradiční klub jmenoval po něm.

Bukurešť - Nejslavnější rumunský fotbalový klub Steaua Bukurešť by mohl přijít o tradiční název i o profesionální statut. Rumunský soud dal ve čtvrtek ve sporu o jméno zapravdu tamnímu ministerstvu obrany, podle kterého kontroverzní majitel Steauy Gigi Becali již 12 let neoprávněně užívá název, barvy i znak vítěze Poháru mistrů 1986 a šestadvacetinásobného ligového šampiona.

Steaua byla založena v roce 1947 jako armádní klub, v roce 1998 se pod Becaliovým vedením od ministerstva obrany odtrhla. Soud mezi oběma subjekty začal již v roce 2011. O tři roky později sice ministerstvo spor vyhrálo, ale krátce poté se s Becalim dohodlo na užívání názvu Steaua.

Nyní hodlá ministerstvo Becaliho zažalovat o 40 milionů eur (zhruba 1,1 miliardy korun) kvůli dlouholetému neoprávněnému užívání ochranné známky. Bývalý poslanec rumunského parlamentu, jenž byl v roce 2013 kvůli machinacím s pozemky na konci 90. let odsouzen k tříletému vězení a za mřížemi nakonec strávil třetinu trestu, se chce odvolat k Nejvyššímu soudu.

V případě, že s odvoláním neuspěje a bude muset zaplatit požadovanou částku, plánuje Becali vyhlásit bankrot. To by znamenalo pád do nejnižší amatérské soutěže, kde bude v příští sezoně působit i "legitimní" Steaua.

Becali rovněž zvažuje, že změní název klubu na FC Sports Becali. "Fanoušci půjdou za mnou. Řeknou, že se stala velká nespravedlnost a budou mě následovat," prohlásil kontroverzní podnikatel.

