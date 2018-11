Rooneyho pohádková sezona v MLS skončila vyřazením v rozstřelu

před 1 hodinou

V penaltách selhali hned tři hráči DC United včetně Rooneyho, a proto postoupil Columbus.

Washington - Úspěšná první sezona fotbalového útočníka Waynea Rooneyho v týmu DC United skončila v prvním kole play off MLS. Bývalý kapitán anglické reprezentace neproměnil pokutový kop v penaltovém rozstřelu zápasu proti Columbusu a jeho mužstvo vypadlo.

Utkání úvodního kola play off Východní konference skončilo po prodloužení 2:2 a třiatřicetiletý Rooney šel v rozstřelu kopat jako první hráč DC United. Bývalého kanonýra Evertonu a Manchesteru United však vychytal gólman Columbusu Zack Steffen, a vzhledem k tomu, že později neuspěli ještě dva Rooneyho spoluhráči, z postupu se radoval tým Crew.

"Je to zklamání, ale jako klub můžeme být mimořádně pyšní na to, co jsme během minulých pár měsíců předvedli. Můžeme na tom stavět pro příští sezonu," uvedl Rooney, jenž přišel do Washingtonu v červenci z Evertonu.

V té době patřili DC United k nejhorším celkům v konferenci. Z dvaceti zápasů po Rooneyho příchodu ale prohráli už jen čtyřikrát a nakonec byli čtvrtým nejlepším mužstvem Východu. Rooney k obratu přispěl dvanácti góly a sedmi asistencemi.