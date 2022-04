Potvrzeno, Manchester United povede Ten Hag. "Rudé ďábly" má vrátit na výsluní

Novým trenérem fotbalistů Manchesteru United se od příští sezony stane podle očekávání Erik ten Hag. Nizozemský kouč Ajaxu Amsterodam nahradí ve funkci Ralfa Rangnicka, v klubu podepsal smlouvu do roku 2025 s opcí na další sezonu. Vedení "Rudých ďáblů" o tom informovalo na svém webu.

"Stát se trenérem Manchesteru United je velká pocta a jsem z této výzvy nadšený. Znám historii tohoto velkého klubu a vášeň fanoušků. Jsem odhodlaný vybudovat tým, který bude dosahovat úspěchů, jakých si zaslouží," uvedl Ten Hag.

O příchodu nizozemského kouče spekulovala britská i nizozemská média delší dobu. Úspěšný kouč vede Ajax od sezony 2017/18, s klubem získal dva tituly a v roce 2019 s ním postoupil do semifinále Ligy mistrů.

Naopak Manchester United vypadl v tomto ročníku v osmifinále s Atlétikem Madrid a v Premier League mu patří až šesté místo. Naposledy prohrál 0:4 s rivalem z Liverpoolu a hrozí mu, že se příští rok do Ligy mistrů ani nedostane.

"Erik v průběhu posledních čtyř let s Ajaxem ukázal, že je jedním z nejzajímavějších a nejúspěšnějších koučů v Evropě. Je proslulý atraktivním a útočným fotbalem, přičemž také sází na mladé hráče," vyzdvihl klubový ředitel John Murtough. "Během jednání se nám líbila jeho vize a nadšení, jak vrátit Manchester United na úroveň, kde se chceme pohybovat," doplnil.

Ten Hag se stane pátým oficiálním trenérem United po odchodu legendárního Alexe Fergusona v roce 2013. Od té doby mužstvo vedli David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho nebo Ole Gunnar Solskjaer. Bývalý norský útočník United byl kvůli neuspokojivým výsledkům odvolán v listopadu a na jeho místo přišel dočasně Rangnick s tím, že pak bude dva roky pracovat v týmu jako poradce.

Dvaapadesátiletý Ten Hag usiluje s Ajaxem v této sezoně o 36. titul v historii, amsterdamský tým vede tabulku o čtyři body před PSV Eindhoven. Se stejným soupeřem jeho hráči prohráli o víkendu ve finále domácího poháru 1:2.

"Bude těžké Ajax po těch neuvěřitelných letech opustit. Chci ale fanoušky ujistit, že se budu stále plně soustředit na to, abych tuhle sezonu dotáhl před přestupem do Manchesteru United do úspěšného konce," slíbil Ten Hag.