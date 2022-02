Od Součka už potřebujeme góly, tlačí Moyes. Zdrcenému Ukrajinci musel dát volno

West Ham v nedělním utkání Premier League vyzve Wolves, půjde o přímý duel o účast v evropských pohárech. Kouč David Moyes před důležitým utkáním touží po střeleckém probuzení Tomáše Součka. A vysvětluje, proč Vladimír Coufal v posledních měsících zůstával za očekáváním.

I v kabině východolondýnského klubu je atmosféra ovlivněná válkou na Ukrajině. Skotský manažer musel dát osobní volno útočníkovi Andreji Jarmolenkovi, který byl zdrcený z posledních událostí ve své domovině.

"Musím říct, že na tom není dobře," uvedl skotský kouč. "Zeptali jsme se ho, co pro něj můžeme udělat. Požádal jen o pár dní volna, což je naprosto pochopitelné. Pro něj a jeho rodinu jsou to těžké časy," dodal Moyes a přiblížil, jak současnou situaci vnímají jeho hráči.

"Mluví o tom, samozřejmě. Celý svět o tom mluví. Jsme hluboce zarmouceni tím, co se děje. Sotva jsme vylezli z pandemie a poslední, co teď potřebujeme, je světová válka," prohlásil na tiskové konferenci před nedělním zápasem.

Ve West Hamu cítí, že jde do tuhého. Kladiváři z posledních pěti ligových zápasů vyhráli jediný a v souboji o Ligu mistrů začali na konkurenty ztrácet. V případě nedělní prohry navíc přijdou i o šesté místo, o bod přeskočit je může právě Wolverhampton.

Moyes přesto nepanikaří, raději vyzdvihuje pozitivní věci.

"Jsme potěšeni, že jsme momentálně čtyři soutěžní zápasy neporažení," otočil na tiskovce. "Rádi bychom vyhrávali pořád, ale v zásadě jsme stále v dobré pozici."

Hammers se v poslední době trápí v koncovce. Nebýt reprezentační formy nezastavitelného Jarroda Bowena, byli by na tom ještě hůř. Manažer by byl rád, kdyby se některé opory začaly více střelecky prosazovat.

"Chtěli bychom více gólů od Michaila Antonia a Tomáše Součka," byl Moyes nezvykle konkrétní.

Hrotový útočník dal v tomhle kalendářním roce jediný gól. A loňský desetigólový poklad Souček v ofenzivě strádá celou aktuální sezonu. Ve čtyřiadvaceti utkáních se radoval třikrát.

Fanoušci West Hamu vnímají Moyesovo otevřené prohlášení jako veřejnou kritiku, která má probudit dvě spící hvězdy týmu. "Antoniova a Součkova ztráta formy má na tým velký vliv. Moyes potřebuje, aby se probrali," napsal server Hammers News.

Součka v nedělní sestavě Kladivářů rozhodně nedoplní jeho krajan Vladimír Coufal. Ve čtvrtek se totiž podrobil operaci poraněného třísla. Jeho absence se odhaduje na několik týdnů.

Moyes na tiskovce čelil otázce, zda se Coufalovy zdravotní problémy promítly do jeho výkonnosti.

"Ano, myslíme si, že to mělo vliv. Delší dobu se trápil," připustil skotský trenér a žehral na nabitý program, který musel Coufal v posledním roce vydržet.

"Hrál prakticky všechny zápasy, do toho v létě Euro. Utkání šla rychle po sobě, letos to samé. Vybralo si to svou daň, Vladimír to bohužel neustál," řekl Moyes.

Podobnou daň dost možná platí i Souček. O jeho přetížení už fanoušci West Hamu spekulují dlouhodobě a podobnou myšlenku vyjádřil čerstvě i respektovaný The Athletic. Článek o Součkově únavě měl titulek: Přírodní síla, která se v této sezoně zastavila.

Český záložník má od září 2020 na kontě nejvíce minut ze všech hráčů z pole v celé Premier League. Z posledních 75 startů odehrál kompletní devadesátiminutovou porci v jednasedmdesáti případech.

Utkání mezi West Hamem a Wolverhamptonem vysílá přímý přenosem stanice Premier Sport a deník Aktuálně.cz z něj nabídne podrobnou online reportáž.