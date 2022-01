Nikdy bych nedělal problémy, abych si vynutil přestup, říká spokojený Schick

I když útočník Patrik Schick díky střeleckým výkonům v dresu Leverkusenu přitahuje pozornost větších klubů a spekuluje se o jeho přestupu, český fotbalový reprezentant na odchod nemyslí.

"Samozřejmě je to hezké číst, jak mě spojují s velkokluby. Ale v Leverkusenu jsem opravdu hodně, hodně spokojený a chci s Bayerem do Ligy mistrů. Život v Německu se mi líbí. Momentálně to pro mě absolutně není téma, myslet na jiný klub," řekl listu Bild am Sonntag Schick, který v sobotu vstřelil 17. gól v této sezoně německé ligy při remíze 2:2 s Unionem Berlín.

Podívejte se na sestřih zápasu, v němž Schick vstřelil už 17. branku v sezoně:

1:40 Video: Asociated Press

Po předloňském příchodu z AS Řím podepsal v Leverkusenu smlouvu do roku 2025, která podle německých médií neobsahuje výstupní klauzuli. "Všichni vědí, že jsem pod smlouvou. A já bych nikdy nedělal klubu problémy, abych si prosadil přestup," prohlásil pětadvacetiletý hráč, který je druhý v tabulce bundesligových střelců za Polákem Robertem Lewandowským z Bayernu Mnichov (20 branek).

V pořadí nejlepších střelců evropských soutěží, kteří bojují o Zlatou kopačku, je Schick čtvrtý se stejnou bilancí jako francouzská hvězda Karim Benzema z Realu Madrid.

Schick si pochvaluje spolupráci s německým talentem Florianem Wirtzem, který má v 18 letech na kontě už 52 bundesligových zápasů a 11 branek. "Nic lepšího si nemůžu přát než mít za sebou hráče, jako je Flo. Jsme naladěni fotbalově na stejnou vlnu, funguje nám to dohromady výborně. Je to mimořádný hráč a obrovský talent. To jsem poznal hned, když jsem v roce 2020 do Leverkusenu přišel. Ale že bude tak dobrý už takhle mladý, to jsem netušil," uvedl český reprezentant na adresu ofenzivního záložníka, jehož cena na fotbalovém trhu podle webu Transfermarkt činí 70 milionů eur (1,7 miliardy korun).

Tento týden se Schick dostal s dalekonosným gólem z úvodního utkání na mistrovství Evropy proti Skotsku mezi tři finalisty ankety FIFA o nejhezčí branku roku 2021. "Na to jsem ohromně hrdý. Bral jsem jako velkou čest už samotnou nominaci, vzhledem k tomu, kolik gólů na světě za rok padne. Být v jedenáctičlenném výběru a pak ještě mezi nejlepšími třemi je velký úspěch," řekl Schick, jenž soupeří o cenu Ference Puskáse s Argentincem Erikem Lamelou a Íráncem Mahdím Taremím. Vítěz bude vyhlášen 17. ledna v Curychu.