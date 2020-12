"Neobvykle loudavý a nedbalý" Souček spasil West Ham. Neville veřejně sepsul Moyese

Náročná anglická média si po nedělní remíze West Hamu s Brightonem všímají nedostatků ve hře Tomáše Součka, nikterak tím ale nezpochybňují jeho zásadní vliv na hru londýnského klubu i status jedné z největších osobností aktuálního ročníku fotbalové Premier League.

Od letního restartu minulé sezony odehrál český záložník v anglické nejvyšší soutěži všechny minuty, jak mu v pozápasovém rozhovoru připomněla klubová reportérka. V současném ročníku už nasázel čtyři branky.

Související Souček trefil West Hamu bod a kraluje hlavičkářům Premier League

Po trefách do sítí Fulhamu, Manchesteru United a Leedsu se dokázal prosadit také proti The Seagulls.

Rohový kop, důrazný náběh do nebezpečného prostoru a jeho hlava přesně tam, kam se po teči soupeře odrazil míč. V 82. minutě Souček vyrovnal na konečných 2:2 v zápase, v němž West Ham dvakrát a zaslouženě prohrával.

"Cítím se na hřišti velmi sebevědomě, náročný program mi nevadí, dvakrát týdně jsem byl zvyklý hrát i ve svém minulém klubu," prohlásil pětadvacetiletý středopolař.

V hodnocení londýnských listů Evening Standard a Football.London, které byly k celkovému výkonu Hammers oprávněně přísní, dostal šestku respektive sedmičku a i podle nich patřil k tomu lepšímu, co nedělní výběr Davida Moyese nabídl.

Ani on nicméně není nedotknutelný. Ani on se určitému kritickému popíchnutí nevyhnul.

Podívejte se na nejdůležitější momenty zápasu:

"Jeho gól nakonec zamaskoval jeho neobvykle loudavý výkon, ale Čech vždy znamená nebezpečí v šestnáctce soupeře. A zase udeřil," napsal Evening Standard.

"V prvním poločase se vůbec nemohl dostat do hry. Nešťastný moment prožil před druhým gólem Brightonu, kdy hlavičkoval přímo do skórujícího Dunka. Na míči byly některé jeho přihrávky nedbalé, nezažíval dobrý zápas, dokud nepřišel s vyrovnávacím gólem," doplnil Football.London.

V bodování serveru WhoScored.com založeném na konkrétních herních situacích a přínosu hráčů pro svůj tým byl ovšem Souček naprostým králem celého duelu se známkou 8.3.

Velká kritika se po utkání však snáší na hlavu manažera Moyese. Ten znovu překvapil zařazením legendy klubu Marka Noblea do základní sestavy.

Třiatřicetiletý záložník tápal a po půli byl stažen, přičemž jeho opětovný výběr mezi jedenáct vyvolených nechápali fanoušci ani odborník SkySports a bývalý anglický reprezentant Gary Neville.

"Už v pondělí proti Chelsea mi jeho zařazení přišlo trochu zbytečné. A dnes to tak znovu vypadalo. Nic proti Nobleovi, byl to fantastický hráč, ale tady jen zabírá místo dalšímu ofenzivnímu fotbalistovi," prohlásila ikona Manchesteru United.

Na lavičce přitom Moyes nechal Manuela Lanziniho, Andreje Jarmolenka, Pabla Fornalse i Saida Benrahmu. První dva poslal na hřiště v poločase, další dva ofenzivní středopolaři se na plac nedostali vůbec. A West Ham působil opatrně, bojácně, defenzivně.

Hodnocení Vladimíra Coufala v utkání proti Brightonu: Football.London: "Proti Sollymu Marchovi zažil drsnou první půli. Během zápasu se postupně zlepšoval a v defenzivě byl solidní. Na druhou stranu centry se mu příliš nedařily." - 7 Evening Standard: "Neúnavně piloval pravou lajnu a několikrát byl posledním mužem, který hasil nebezpečí před svou brankou. Jeho přihrávky a centry byly tentokrát spíše nevyzpytatelné." - 6

"V prvním poločase byli Hammers srovnaní, jako kdyby hráli proti Manchesteru City," kroutil Neville hlavou nad ustrašenou taktikou domácích.

Jistě, o tom, jak umí být Brighton nebezpečný se obecně ví, až takový respekt ale nebyl na místě a fanoušky Kladivářů pořádně rozezlil.

"Nehráli jsme moc dobře, nakonec jsme rádi za bod," hodnotil skotský manažer po zápase a na přímou otázku, zda za ztrátou bodů na domácím stadionu stálo jeho rozhodnutí nepoužít kreativní hráče, odpověděl souhlasně.

"Ano, zpětně se to nejeví jako dobré rozhodnutí. Bylo to něco, o čem jsme hodně diskutovali, chtěli jsme hrát s Bowenem a Hallerem vedle sebe v útoku, přinést něco nového. Potýkáme se s tím, jak nahradit Antonia a Masuakua, hledáme jiné varianty," přiznal Moyes určitou fázi experimentů s momentálně neustálenou základní sestavou.

Fanoušky tím neuchlácholil. Ti si všimli, že když West Ham vyrovnal, připravující se Benrahma si šel zase sednout zpět na lavičku. A vůbec se jim to nelíbilo. Naznačovalo to jediné: manažer si proti Brightonu nevěřil na vítězství a raději vsadil na "malou domů" v podobě zisku jednoho bodu.

Pozápasové vyjádření Davida Moyese:

The Boss' reaction to today's performance: — West Ham United (@WestHam) December 27, 2020

K Součkovi zazněla na tiskové konferenci otázka, zda je pro Moyese novým Marouanem Fellainim, bývalým belgickým reprezentantem, kterého skotský manažer hojně využíval na svých štacích v Evertonu a Manchesteru United.

"Marouana si do svých týmů vybrali třeba José Mourinho nebo Louis van Gaal a používali ho v těch nejtěžších, velkých zápasech. U Tomáše to může být velmi podobné," podíval se Moyes do budoucnosti.

"Je do velkých zápasů ideální kvůli své schopnosti skórovat ze středu pole. Pokud zasloužím kritiku, tak za to, že musím najít způsob, jak ho dostat do vápna soupeře ještě častěji. I v duelu, kdy jsme my obecně i Tomáš osobně nehráli tak dobře, stejně dokázal skórovat," chválil manažer jeden ze svých základních kamenů.