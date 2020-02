Nejmladší tým Liverpoolu všech dob v poháru vyřadil třetiligové Shrewsbury

Fotbalisté Liverpoolu postoupili do osmifinále Anglického poháru přesto, že na hřiště vyběhl historicky nejmladší tým v oficiální soutěži. Mladíci doma v opakovaném zápase 4. kola porazili třetiligové Shrewsbury 1:0 a napravili úvodní remízu 2:2.

Trenér Reds Jürgen Klopp už předem oznámil, že dodrží novou zimní přestávku a hráče áčka do zápasu nenasadí. Na stadionu Anfield tak hráli junioři pod vedením kouče výběru do 23 let Neila Critchleyho a na lavičce byl i český brankář Vítězslav Jaroš. Průměrný věk týmu byl 19 let a 102 dní.

Liverpool byl střelecky aktivnější. Fanouškům zatrnulo v 59. minutě, kdy hostující Shaun Whalley zblízka dostal míč do branky, ale gól byl po zásahu videorozhodčího odvolán kvůli ofsajdu. Čtvrt hodiny před koncem duel rozhodl vlastní brankou Ro-Shaun Williams, odchovanec úhlavního rivala Manchesteru United.

V březnovém osmifinále FA Cupu se Liverpool utká s Chelsea a Reds zřejmě už nastoupí v obvyklé sestavě.

Suverénní lídr anglické ligy zažil podobnou situaci už v prosincovém čtvrtfinále domácího Ligového poháru. První mužstvo Liverpoolu s Kloppem tehdy bylo na mistrovství světa klubů v Kataru, takže proti Aston Ville nastoupili mladíci a utržili debakl 0:5. Tehdy byl průměrný věk hráčů 19 let a 182 dní.