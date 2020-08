Příběh z Tolkienova kraje. Nejdřív 4. liga, pak Premier League a teď šokující konec

Jako jedenatřicetiletý trenérský zelenáč dostal téměř nemožný úkol - zachránit slabý Bournemouth ve čtvrté anglické lize. Teď Eddie Howe odchází jako někdo, kdo klub dotáhl až k pěti sezonám v Premier League. Fanoušci i členové mužstva z jižní Anglie jsou v šoku a vzpomínají na kouče, který bezvýznamný regionální celek navždy zapsal na fotbalovou mapu světa.

Bournemouth, ani ne dvousettisícové město na jihu Anglie. Místo, kde J. R. R. Tolkien prožil posledních třicet let svého života. Teď se nejvýznamnější z obcí hrabství Dorset loučí s jiným tvůrcem fantastických příběhů - tentokrát těch sportovních.

Fotbalová pohádka. Fráze, které se však v tomto konkrétním případě nelze vyhnout. Eddie Howe přebíral Bournemouth ve čtvrté nejvyšší soutěži v době, kdy byl tým vyznávající červenočerné barvy na předposledním místě. Během jediné dekády s mužstvem postoupil až do Premier League, kde navzdory všem očekáváním Cherries strávili pět sezon, a dokonce sahali po evropských pohárech.

Každý příběh má ale svůj konec a to platí i pro spojení Howea s milovaným klubem. Šestou prvoligovou sezonu v řadě už sympatický klub z jihu Anglie nepřidá, byť na záchranu stačil jediný bod. Nepovedená sezona ale Bournemouth katapultovala mezi tři sestupující celky a nový ročník stráví skromný klub v Championship.

Už to ale bude bez Howea. Chlapík, který s týmem postoupil postupně přes tři patra nejvyšších sfér anglického fotbalu, se s vedením klubu dohodl na rozvázání spolupráce. "Je složité vyjádřit slovy, co pro mě Bournemouth znamená - ať už jako tým, nebo jako celé město. S tímhle klubem jsem coby hráč a posléze trenér strávil pětadvacet let. Tohle rozhodnutí je pro mě jedno z nejtěžších, jaké jsem kdy musel udělat," uvedl Howe v dopise, který fanouškům adresoval.

"Navzdory tomu, že má láska k tomuto klubu nikdy nezmizí, všichni tu cítíme, že nastal správný čas, aby se tenhle tým vydal novou cestou." Rozhodnutí, které šokovalo úplně všechny.

Fanoušky, kteří předpokládali, že Howe bude chtít tým do Premier League zase vrátit. Žurnalisty, kteří dle vlastních vyjádření nedisponovali zdroji hovořícími o tom, že by snad měl legendární Eddie v klubu skončit. A nakonec i hráče, kteří svými pocity po šokujícím oznámení okamžitě zaplavili sociální sítě.

"Budu ti navždy vděčný za všechno, co jsi pro mě za posledních pět let udělal. Pomohl jsi mi dosáhnout svých snů a bylo mi ctí být na téhle cestě s tebou," napsal reprezentační útočník Albionu a jedna z hlavních hvězd mužstva Callum Wilson.

Thank you for everything gaffa🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/8vumcGFK8x — Nathan Aké (@NathanAke) August 2, 2020

"Jsem absolutně šokován a zdeptaný. Nemůžu mu dostatečně poděkovat za příležitost hrát v Premier League a za možnost růst jako hráč i jako člověk. Přeju ti jenom to nejlepší," pokračoval mladý obránce Chris Mepham.

"Chlap, který mi věřil a tlačil mě k tomu, abych se každý den zlepšoval. Chlap, co mi splnil sen zahrát si v Premier League. Dokázali jsme to, o čem mnozí říkali, že je nemožné," děkoval Howeovi další bek Charlie Daniels - jeden z těch, kteří do klubu přišli už ve třetí lize a prošli tak s Howem ohromnou část znamenité fotbalové cesty.

Teď se osudy dvaačtyřicetiletého trenéra a jeho milovaného klubu rozdělí. Není ale pochyb o tom, že se Howe do Bournemouth za nějaký čas zase vrátí. Minimálně v podobě sochy, která bude zdobit ulici před stadionem.