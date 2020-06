Ofenzivní beci, jedinečný útočník. Jak božský Klopp dovedl Liverpool k titulu

Tři dekády trápení a zmaru jsou u konce. Fotbalisté Liverpoolu jsou poprvé od roku 1990 znovu mistry Anglie. Dovedl je k tomu skvěle sestavený tým plný výtečných hráčů - a především génius jménem Jürgen Klopp. Co byly hlavní trumfy charismatického německého stratéga?

Čekali třicet let. Tolik času uplynulo, než Liverpool znovu oslavil anglický ligový titul. Několikrát byli hoši v červeném velmi blízko - v sezoně 2008/09 hráli pod taktovkou Rafaela Beníteze skvělý fotbal, když v útoku zářil Fernando Torres.

O pět let později už to vypadalo na mistrovské oslavy, pak ale přišlo osudové podklouznutí Stevena Gerrarda a týmu vedenému Brendanem Rodgersem zbylo jen druhé místo.

Zaváhání letitého kapitána se stalo jakýmsi synonymem liverpoolského neúspěchu. Objevovalo se pak na internetu v podobě různých memů v nejrůznějších podobách - většinou symbolizující skutečnost, kterak zase Liverpoolu protekla naděje na triumf mezi prsty.

V minulé sezoně se to znovu potvrdilo. Kloppova ekipa hrála famozně a nasbírala úžasných 97 bodů. Jenže Guardiolovi Citizens získali ještě o bod víc. Fanoušci měli jasno. Jestli ani po takovém výkonu Liverpoolští nezískali titul, tak ho už asi nevyhrají nikdy.

Jenže teď ho mají. Po třiceti letech začaly u řeky Mersey mistrovské oslavy a právě trenér Jürgen Klopp je hlavním architektem historického triumfu. Charismatický Němec dal týmu tvář, jasný herní styl a z otloukánka, kterého v září 2015 přebíral na desátém místě tabulky, vytvořil za necelých pět let nejlepší fotbalový tým světa.

Drahý, ale nejlepší

Dům se vždy staví od základů - a bez dobrého brankáře by Liverpool těžko dosáhl na současné úspěchy. Ostatně si vzpomeňte na předloňské finále Champions League, kde dvě hrubky Lorise Kariuse zcela zmařily šance Reds na pohárový triumf.

V Allisonovi má Klopp strážce svatyně s parádní rozehrávkou a borce se zásadním podílem na výstavbě hry, což už je v dnešní kopané pro gólmany de facto nutné minimum. Brazilská reprezentační jednička k tomu navíc často přidává nadstandardní zákroky.

Dost možná nejdůležitějšího člena sestavy ale nalezneme ve středu obrany. V osobě Virgila van Dijka získal už tak dechberoucí Kloppův celek tolik potřebný nadstandard - nezničitelného stopera, neprostupnou zeď, která sešikuje defenzivu v jeden pevný celek a poradí si s každým náletem soupeřových jednotek. Nejlepší stoper světa tuhle úlohu plní na výbornou.

Když ale na Anfield přišel, Klopp čelil kritice, že je pokrytec. V případě přestupu Paula Pogby do United předtím tvrdil, že vyhazovat takto obří částky za hráče je příšerné a pro fotbal celkově nezdravé. Na to se rodák ze Stuttgartu jenom usmál. "Jestli jsem změnil názor? Ano. Ale lepší názor změnit, než nikdy žádný nemít."

Ve středu zálohy pak na první pohled nenajdete vyloženého playmakera či mistry nápaditých přihrávek. Henderson, Wijnaldum či Fabinho jsou spíše maratonci, neúnavní pracanti. To ale nemusí fanouškům vadit. Co totiž Liverpoolu schází ve středu pole, bohatě vynahrazují oba krajní beci.

Obránci? Spíše křídla

Hned u dvaceti ligových tref Reds v aktuálním ročníku asistovali buďto Trent Alexander-Arnold, či Andy Robertson. Další čtyři branky pak vstřelili, celkově se tedy podepsali pod 34 procent všech gólů, které Liverpool v lize vsítil. Krajní obránci.

"Musím se usmívat vždy, když Trenta vidím. Je z něj nejlepší pravý bek na světě. Ohromný úspěch naší akademie," rozplýval se nad "TAA" Michael Beale, současný kouč skotských Rangers a někdejší hlavní trenér mládeže Liverpoolu.

Jeho protějšek z levé strany Robertson pak do klubu dorazil před třemi lety ze sestupivšího Hullu za devět milionů euro. Teď má podle serveru Transfermarkt cenu o 55 milionů vyšší.

Skutečnou výstavní skříní liverpoolského týmu je ale onen proslulý ofenzivní trojzubec. Salah, Mane, Firmino. Tři jména, které díky Kloppovi nyní zná celý fotbalový svět. Razítko na dokonale složené fotbalové mužstvo. Symboly děsivé jistoty, že vaše obrana z duelu neodejde s čistým štítem.

Ani Salah, ani Mané přitom nejsou typičtí křídelníci sprintující po lajně a Firmino coby hrotový útočník už vůbec není ten kanonýr s instinktem zabijáka, jakého bychom na podobné pozici očekávali.

V probíhající sezoně dal jen osm branek, což nejsou na 'devítku' nijak závratná čísla. V počtu nasázených gólů ale Brazilcův ústřední přínos netkví.

Nový druh útočníka

"Firmina neposuzujte podle gólů, ale podle toho, jak ovlivňuje celý zbytek týmu. Spoluhráči díky němu hrají lépe, získává ztracené míče, nikdy není zraněný. Vždycky od něj dostanete výkon, který potřebujete," objasňuje roli liverpoolského útočníka Jamie Carragher.

Skvěle brání, když je zapotřebí, sběhne si do zálohy. Neúnavným presinkem obtěžuje soupeře, když drží balon. Otravuje protivníky, je jako hmyz. Zároveň je ale nápaditý a báječně si třeba umí najít volný prostor mezi lajnami. Firmino možná není šutér zrozený pro Zlatou kopačku, pro Kloppův herní styl to je ale ten nejlepší útočník na zemi.

Žádná tajemství

Ty nejlepší věci na světě bývají zpravidla i ty nejjednodušší. Ne nadarmo se začínajícím byznysmenům často říká: Pokud svůj podnikatelský plán nedokážete popsat třemi větami, tak to nedělejte.

U týmu v červených dresech platí totéž. Současný Liverpool není žádná alchymie - výtečný gólman, kráčející skála ve středu obrany, nepřirozeně produktivní krajní beci a smrtonosné útočné trio. To vše v náročném tempu, okořeněné zdravou agresivitou a okamžitým napadáním soupeře při ztrátě míče.

Změny v sestavě a různé volby hráčů dle situace, to bývá jedno z častých témat fotbalových debat před velkými duely. Vsadí na hrotu na vysokou věž a nákopy do vápna, nebo upřednostní rychlého, náběhového útočníka? Budou hrát na tři stopery, nebo tradiční rozestavení se čtyřčlennou obranou?

Liverpool nic takového řešit nemusí. Všichni vědí, že budou hrát 4-3-3 (i když to díky ofenzivním choutkám full-backů často vypadá jako 2-3-5) a každý fotbalový fanoušek na světě dokáže vyjmenovat i sestavu, v jaké nastoupí. Tam, kde je kvalita, nemusejí být tajemství.

Spojení z říše snů

Bylo by ale zbrklé přisoudit současný úspěch Kloppovců jen trenérovu bystrému úsudku a fotbalově výtečně obdařeným hráčům. Profesionální sport je stále především práce s lidmi. A ať už je na magnetických tabulích v kabině načmáráno cokoliv, pokud v mužstvu není správná chemie, triumfů se nedočkáte. A nastavení dobré atmosféry, to je v klubech pod kuratelou brýlatého fousáče jedno z poznávacích znamení.

"Naše sounáležitost a charakter, to je všechno především trenérova zásluha," vysekl Kloppovi poklonu Alexander-Arnold. "Těch gólů, co jsme už dali v pozdní fázi utkání… to nemůže být náhoda."

Není. Stejně jako celý Kloppův liverpoolský příběh. Angličané mají pro podobné případy úsloví A match made in heaven - spojení utvořené v nebi. To platí i zde. Tradiční, dříve superúspěšný klub s oddanými fanoušky, který ale už dlouho jen oprašoval dávno zašlou slávu.

A nesmírně talentovaný, leč vyhořelý trenér, hledající po povedeném angažmá v Borussii Dortmund štaci, kde by zase mohl rozdávat fotbalovou radost plnými doušky.

"Dnešek patří vám všem," vzkázal milionům fanoušků viditelně dojatý Klopp ve čtvrtek, po definitivním potvrzení liverpoolského ligového triumfu. V den, kdy se stal legendou.