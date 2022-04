"Měl bys být opatrný, jinak tě dostaneme." Brazilské hvězdě vyhrožují ve videu smrtí

Válka na Ukrajině zdraží potraviny až 37 procent a nastupující potravinová krize způsobí v mnoha chudších zemích lidskou katastrofu. V rozhovoru s BBC to řekl prezident Světové banky David Malpass. Pokud se krizi nepodaří zastavit, hrozí podle něj chudoba a podvýživa stovkám milionů lidí.

Světová banka předpovídá, že krize nejvíce dolehne na ty nejchudší, kteří budou jíst méně a budou mít i méně peněz na další věci, včetně například zaplacení školného. Kvůli dopadům na nejchudší je to podle Malpasse "svým způsobem nefér krize", stejně jako to bylo za pandemie covidu-19.

"Je to lidská katastrofa, znamená to horší dostupnost potravin. Zároveň se to ale stává politickým tématem pro vlády, které s tím nemohou nic dělat. Ony to nezpůsobily a teď jen sledují, jak se ty ceny zvyšují," řekl Malpass na okraj jarního zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve Washingtonu.