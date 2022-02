Manchester City s Brentfordem nezaváhal, Tottenham dvakrát ztratil vedení

Basketbalista Tomáš Satoranský si nakonec v dresu Portlandu v NBA nezahraje. Trail Blazers, kteří českého rozehrávače získali v úterý z New Orleans, dnes českého reprezentačního kapitána poslali do San Antonia v rámci výměny hráčů mezi třemi týmy. Informovala o tom ESPN.

Třicetiletý rodák z Prahy mění v zámoří působiště podruhé během 24 hodin a počtvrté v kariéře. V NBA nastupuje od roku 2016, první tři sezony odehrál za Washington. Před necelými třemi lety přestoupil do Chicaga, kde podepsal tříletý kontrakt s ročním platem 10 milionů dolarů, ale před startem tohoto ročníku byl vyměněn do New Orleans. Zde se ale neprosadil a byl vytrejdován právě do Portlandu. Na konci sezony mu aktuální kontrakt v NBA končí.