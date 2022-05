Bizarní sestup. Majitel klubu na hřišti rozhodoval, kdo kopne penaltu, střelec selhal

Neuvěřitelný finiš měla o víkendu bulharská fotbalová liga. Do boje o záchranu namočený klub Carsko Selo bojoval do posledního kola o šanci hrát alespoň baráž a vyhnout se přímému sestupu. Nakonec z elitní soutěže padá poté, co jeho majitel v nastaveném čase vstoupil na hřiště a změnil střelce rozhodující penalty.

Běžela už pátá minuta nastavení. Za stavu 1:1 v záchranářském zápase Carského Sela s Lokomotivem Sofia si míč na penaltový puntík po faulu stavěl domácí Jusufa Yaffa. Ještě předtím se gambijský útočník pošťuchoval se spoluhráči o to, kdo půjde rozhodující penaltu kopnout. Carsko Selo potřebovalo pro posunutí do baráže Lokomotiv porazit, pak by při rovnosti bodů sestupoval Botev Vraca. Není tak divu, že okolo penalty v samém závěru utkání panovaly obrovské emoce. Yaffa si připravoval míč, když na hřiště vkráčel s mobilem v ruce majitel domácího klubu a Yaffu od míče odstrčil, přičemž na něj divoce gestikuloval. Strkanice v pokutovém území ještě chvíli trvala a zapojili se do ní i členové pořadatelské služby. Míč si nakonec postavil kapitán Martin Kavdanski. Zkušený pětatřicetiletý obránce ovšem vyslal balon na stejnou stranu, na jakou skočil brankář Sofie, a odsoudil tak svůj tým k sestupu. Kamery ještě zachytili rozezleného Yaffu, jak se přes pořadatelskou službu snaží dostat ke hřišti. V tu chvíli už byl domácí útočník svlečený z dresu a ještě si něco vyříkával s majitelem. Ten den po zápase oznámil, že klub zaniká a do druhé bulharské ligy se tedy nepřihlásí.