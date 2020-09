Létající delfín Souček není spasitel. West Ham žehrá na sudí, fanoušci na majitele

Jestli získali ve West Hamu během dohrávané loňské sezony pocit, že je spasí jediný muž, tak se pořádně mýlili. Tomáš Souček je ve středu pole stále dominantní, Kladiváři jsou ale po dvou kolech Premier League bez bodu.

Pokud tým urychleně neposílíme, neokysličíme, budeme mít velké problémy. Tak jdou do jedné věty shrnout pocity fanoušků londýnského West Hamu.

Víkendový duel na hřišti Arsenalu sice přinesl dobrý, nadějný výkon, body ale zůstaly v nedohlednu. Znovu se projevila obrovská bolest v podobě úzkého kádru. Hammers dokázali domácí výběr překvapivě přehrávat, v klíčových fázích zápasu jim ale chyběly varianty, jak stále unavenější sestavu oživit.

Fanoušci se obloukem vrací k drtivé kritice vedení, které se oproti všem očekáváním v létě zbavilo supertalentovaného křídelníka Gradyho Diangany.

Hráč, který měl být díky svému návratu z hostování hlavní posilou, byl prodán do West Bromwiche.

Šok nad rozhodnutím pak demonstroval na Twitteru kapitán Mark Noble. "Jsem deprimovaný, naštvaný a smutný, že Grady odešel. Skvělý kluk s úžasnou budoucností," napsala klubová legenda bez jakéhokoli ostychu.

Jeho příspěvek "olajkoval" i další pilíř sestavy, Declan Rice. V tu chvíli bylo jasné, jak špatné podhoubí v klubu panuje.

Fanoušci i kouč David Moyes se teď mohou chlácholit tím, že na Emirates Stadium dokázali přehrávat hvězdné Kanonýry. Jenže West Ham musí porážet hlavně sobě rovné, průměrnější týmy letos extrémně nabité Premier League.

Tam je kámen úrazu, proti top týmům se už v druhé polovině loňské sezony dokázal rozklížený tým mnohem lépe motivovat a semknout.

Teď si to ostatně bude moci vyzkoušet několikrát za sebou: série zápasů proti Wolverhamptonu, Leicesteru, Tottenhamu, Manchesteru City a Liverpoolu je vskutku ďábelská a tým může psychicky a vlastně i fyzicky dostat na samé dno.

A tak se skotský manažer logicky ocitá pod tlakem. Viditelně nervózní byl už na tiskové konferenci po sobotním duelu. Svůj tým chválil a pustil se do rozhodčích.

"Měli jsme kopat penaltu," rozohnil se a upozornil na nekonzistentní výroky arbitrů.

Zatímco Manchester United v sobotu čelil penaltě za ruku stopera Victora Lindelöfa, podobný zákrok obránce Arsenalu Gabriela po hlavičce Součka zůstal nepotrestán, a to dokonce po konzultaci s videorozhodčím. "Toho chlapce to jasně trefilo do ruky," zlobil se kouč.

Moyesovy vrásky se ale prohlubují především kvůli prozatím nulové aktivitě klubu na přestupovém trhu, podtržené prodejem Diangany.

Majitelé David Sullivan a David Gold čelí vzrůstající kritice, navíc odmítají klub prodat, ačkoli podle britského tisku obdrželi jen v posledních týdnech šest nabídek. West Ham prý aktuálně není na prodej.

Posily jsou každopádně v nedohlednu. Moyes by rád přivedl alespoň na hostování nevyužívaného stopera Arsenalu Caluma Chamberse, ještě víc ho zajímá další střední obránce James Tarkowski z Burnley.

U něj ale Hammers minulý týden neuspěli už s třetí nabídkou, tentokrát ve výši 31 milionů liber. Clarets chtějí ještě o 20 milionů víc.

Moyes touží také po vyhaslé kometě Manchesteru United, Jessem Lingardovi.

Klub chce kvůli posilám získat finanční polštář, a tak se snaží ukončit smlouvu záložníkovi Jacku Wilsherovi. Odejít by mohly také vyčpělé ofenzivní hvězdy Manuel Lanzini a Felipe Anderson. Ukrajince Andreje Jarmolenka lákají z Číny.

Jedinou letní posilou Hammers teď v podstatě zůstává Tomáš Souček, který i na začátku sezony už coby kmenový hráč plní vysoká očekávání. Fanouškovský web Hammers News označil jeho výkony za dominantní, zároveň ale upozornil na to, že sám nepřesvědčivě hrající tým rozhodně nespasí.

Jeden z fanoušků na Twitteru pak originálně popsal herní styl českého středopolaře, který prý na hřišti působí jako "létající delfín".

Další se shodují na tom, že pokud jeho, kolegu ze zálohy Rice, nebo útočníka Antonia potká zranění a výpadek, nemá je Moyes v současnosti jak nahradit.

West Ham je v krizi. Po nadějném konci minulé sezony se chtěl vyhnout sestupovým starostem a pokud možno atakovat příčky v horní polovině anglické nejvyšší soutěže. Realita ale východolondýnský klub poslala zpátky na zem.