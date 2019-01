"Letadlo vypadá, že se rozpadne." Fotbalista tušil neblahý konec, na jeho slova došlo

před 2 hodinami

Argentinský fotbalista Emiliano Sala, který v pondělí večer zmizel na palubě malého letadla nad Lamanšským průlivem cestou do nového působiště Cardiffu, se osudného letu obával. Argentinská média zveřejnila záznam hlasové zprávy z mobilní aplikace WhatsApp přímo z paluby stroje, v níž osmadvacetiletý útočník naznačil špatný technický stav letounu.

"Právě jsem na palubě letadla, které vypadá, jako by se mělo rozpadnout. Pokud byste o mně neměli do hodiny a půl žádné zprávy, nevím, jestli by neměli poslat někoho, kdo by mě našel. Opravdu se bojím," uvedl Sala mimo jiné na zvukové nahrávce. V pozadí je slyšet nastartovaný motor letadla.

Stroj s pilotem a hráčem zmizel poblíž ostrova Guernsey, jednoho z Normanských ostrovů nedaleko francouzského pobřeží. Argentinský útočník se byl rozloučit se spoluhráči v Nantes, odkud v sobotu odešel do Cardiffu za 15 milionů liber (436 milionů korun), což je nejvyšší přestupová částka v historii tohoto velšského klubu hrajícího Premier League.

Záchranáři ani dnes zatím nenašli žádnou stopu po zmizelém letounu. Šéf vzdušné pátrací jednotky Normanských ostrovů John Fitzgerald připustil, že už není téměř žádná naděje, že se ještě někoho z posádky podaří objevit živého.