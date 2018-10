Konec taktických výměn? IFAB zvažuje zákaz střídání v nastavení

před 1 hodinou

Mezinárodní pravidlová komise IFAB uvažuje o zákazu střídání v nastavení fotbalových zápasů. Chce tak zabránit zdržování hry, protože podle posledních statistik z anglické ligy došlo ve čtvrtině zápasů ke střídání právě po uplynutí normální hrací doby. Informoval o tom deník The Times. "Jedním z hlavních cílů je omezit zdržování, aby se zrychlila hra a víc se hrálo. A zákaz střídání v nastavení je zajímavý nápad, který by mohl fungovat. Rozhodčí nastavují třicet sekund za každé střídání, které ale často trvá mnohem déle. Muselo by se to však nejprve vyzkoušet," citoval deník nejmenovaného člena IFAB. Komise na návrhu začne pracovat od listopadu poté.

autor: ČTK | před 1 hodinou