Přišel čas panikařit. Keane sepsul trápící se United, Solskjaer podle něj skončí

Bývalý kapitán fotbalistů Manchesteru United a nyní expert televizní stanice Sky Sports Roy Keane se ostře pustil do svého někdejšího týmu.

"Rudí ďáblové" podlehli v neděli Arsenalu 0:1 a poprvé od ročníku 1972/73 nevyhráli doma ani jeden z úvodních čtyř ligových duelů. Podle Keanea chybí mužstvu kvalita i lídři a trenéra Oleho Gunnara Solskjaera čeká vyhazov.

Zatímco v Lize mistrů porazili United finalistu předchozího ročníku Paris St. Germain 2:1 a následně rozstříleli 5:0 Lipsko, v Premier League se jim nedaří. V neúplné tabulce jsou na 15. místě. Doma postupně podlehli Crystal Palace 1:3, Tottenhamu 1:6, s Chelsea remizovali 0:0 a naposledy nestačili na "Kanonýry", o jejichž výhře rozhodl z penalty Pierre-Emerick Aubameyang.

"Kde bych měl začít? Nedostatek energie, nadšení a skutečný nedostatek kvality. To mi opravdu dělá starosti. Žádná kvalita, žádná vyrovnanost. Napříč celým týmem nevidím žádné lídry. Mám teď o Manchester United vážné obavy," prohlásil ve studiu Keane.

"Někdy se říká, že není důvod panikařit. Výsledky a výkony ale naznačují, že byste měli panikařit. Ole říká, že kluci jsou dobří a chtějí vyhrát, ale hráče soudím podle činů. Mé oči mi nelžou. Poslední zklamání bylo před pár týdny proti Tottenhamu. Tenhle tým zareaguje na pár týdnů a nechá se tím unést," uvedl devětačtyřicetiletý Ir.

Solskjaer vede United od prosince 2018. Podle Keanea však jeho bývalý spoluhráč u mužstva dlouho nezůstane. "Tuto sezonu jsme skoro brali tak, že je to pro Oleho teď, nebo nikdy, ale momentálně to pro něj nevypadá moc dobře. Lámu si hlavu nad hráči, kterým chybí nadšení do fotbalu. Ole přijde o místo, když s takovými hráči pracuje, to se stane. Musíte věřit svým hráčům, vaše práce na nich závisí. Musíte jim na hřišti věřit? Pak nám pomáhej bůh," konstatoval Keane.

K návratu na výsluní má podle něj Manchester daleko. "To, co jsem viděl proti Arsenalu a předtím s Crystal Palace, venku s Brightonem, doma s Tottenhamem a Chelsea ukazuje, že Manchesteru United chybí opravdová kvalita. Klub čeká dlouhá cesta zpátky," řekl někdejší hráč Nottinghamu Forest a Celticu Glasgow.

Kritice neušel ani útočník Marcus Rashford. "Sledoval jsem ho zblízka. Vysloužil si spoustu chvály, ale řeč jeho těla byla šokující. Pokrčíte rameny, když se vám nedaří? Když to nejde, tak si za Manchester United vyhrnete rukávy. Právě tehdy potřebujete lídry, osobnosti, které ale v tomto týmu nevidím," prohlásil Keane, který s United sedmkrát vyhrál Premier League, čtyřikrát Anglický pohár a jednou i Ligu mistrů.