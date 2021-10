Katastrofální výkon, řekl Müller po nejvyšším debaklu Bayernu od roku 1978

Fotbalisté Bayernu Mnichov se po středečním debaklu 0:5 v Německém poháru v Mönchengladbachu vzpamatovávají z nejvyšší soutěžní porážky od prosince 1978, kdy v Bundeslize podlehli v Düsseldorfu 1:7.

Podívejte se na sestřih utkání mezi Mönchengladbachem a Bayernem | Video: Associated Press

Trenér ani sportovní ředitel si totální kolaps bavorského giganta nedovedli vysvětlit, útočník Thomas Müller připustil, že takové týmové selhání během kariéry ještě nezažil.

Bayern nastoupil do pohárového zápasu ve velmi silné sestavě a byl jednoznačným favoritem. Německý suverén posledních let však už ve 21. minutě prohrával 0:3 a další dvě branky inkasoval po změně stran. V domácím poháru ještě nikdy neutrpěl tak vysoký debakl.

"S výjimkou (brankáře) Manuela Neuera to byl od nás všech katastrofální výkon. Nic podobného jsem ve své kariéře ještě nezažil. Nikdy jsem neviděl takové týmové selhání v tak důležitém zápase," uvedl útočník Müller.

"Jsem šokovaný, je to pro mě nevysvětlitelné. Byl to absolutní týmový výpadek. Nic takového jsem nezažil ani během své kariéry. Prostě jsme vůbec nebyli v zápase, v prvním poločase jsme snad nevyhráli jediný souboj. Všechno, co se mohlo pokazit, se pokazilo," doplnil sportovní ředitel Bayernu Hasan Salihamidžič.

Bayern znovu vedl asistent Dino Toppmöller. Na lavičce opět zastoupil hlavního kouče Juliana Nagelsmanna, který se nakazil koronavirem, přestože je plně očkovaný. Toppmöller v Mönchengladbachu navzdory zoufalému výkonu v prvním poločase o přestávce nestřídal.

"Nechtěli jsme dělat žádné personální změny, protože to nebyla otázka systému, ale toho, že jsme prostě měli černý den. Všude jsme byli o krok později. Je nám líto, že jsme naše fanoušky tak zklamali. Teď budeme muset den dva snášet zlobu a výsměch," poznamenal Toppmöller.

"Nenašli jsme bod, od kterého bychom nastartovali motory Bayernu. Můžeme se jen omluvit fanouškům i lidem z Mönchengladbachu. Nezbývá nám než tenhle zápas odškrtnout, protože hrajeme už v sobotu ligu. Musíme ukázat, že to byl ojedinělý výpadek," doplnil Müller.