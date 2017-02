Do Číny pro peníze? Ighalo za ně v Nigérii postaví sirotčinec

před 2 hodinami

V úplném závěru zimního přestupového období odešel sedmadvacetiletý Nigerijec Odion Ighalo z Watfordu do čínského Čchang-čchun Ja-tchaj. Příznivci nejpopulárnějšího sportu na světě Ighala okamžitě zařadili mezi fotbalisty, kterým jde v první řadě o peníze. Jenže rodák z největšího nigerijského města Lagosu svůj ústup z Premier League do bohaté čínské Superligy vysvětlil velmi záslužným gestem. Ighalo jen necelé tři týdny po přestupu do klubu, ve kterém si vydělá 190 tisíc liber týdně (6 milionů korun) zveřejnil fotografii, na které popisuje, že v Lagosu staví za své prostředky sirotčinec.

Praha - V posledních letech po rozmachu čínského fotbalu začínají být fotbalisté přepláceni ještě více než kdy dříve. Jedním z takových případů, které rovněž poněkud pokřivily evropský fotbalový trh, je transfer z úplného závěru přestupového období, kdy Nigerijec Odion Ighalo vyměnil anglický Watford za čínský Čchang-čchun Ja-tchaj za více než 20 milionů liber (635 milionů korun).

Sedmadvacetiletý rodák z největšího nigerijského města Lagosu vydělával u Sršní 30 tisíc liber (945 tisíc korun) týdně, zatímco v provincii Ťi-lin si vydělá hned 190 tisíc liber týdně (bezmála šest milionů). Na první pohled to vypadá, že Ighalo jednoduše vyměnil sportovní cíle za ty ekonomické a svou astronomickou smlouvou ještě více provokuje běžné obyvatelstvo.

Za čínské peníze sirotčinec

Jenže u afrických hráčů často hrají roli i jiné motivace než ty, které lze na první pohled srovnat na výplatních páskách. Názorně to dokazuje příklad Ighala. Nigerijský útočník, který vyrůstal v ghettu Ajegunle v Lagosu, totiž získané peníze vynqloží na výstavbu sirotčince právě v oblasti, kde vyrůstal.

"Plánuju otevřít sirotčinec v Lagosu příští rok. Nedělám to proto, aby mě lidé chválili," prohlásil podle deník Sun Ighalo.

"Plánoval jsem sirotčinec už před začátkem ve Watfordu. Vím, že mám mnohem více peněz než většina lidí v Nigérii, takže jsem chtěl pomoct osiřelým dětem a vdovám," dodal sedmadvacetiletý fotbalista, který se v Evropě prosadil přes norský Lyn.

ighalojude : All thanks to God for the work so far🙏

Měl Ighalo přestup ve svých rukou?

Ighalo přitom přiznává, že si musel Čchang-čchun, jenž leží poblíž hranicím ze Severní Koreou, před přestupem vyhledat na internetu.

"Mou prioritou bylo zůstat v Premier League. West Bromwich přišel s nabídkou, ale Watford mě ke konkurenci nepustil. Stejně tak jako do Crystal Palace," ujišťoval Ighalo, že další fotbalový osud neměl plně ve svých rukou.

"Jedině čínský klub mohl svou nabídkou uspokojit vedení Watfordu. Chápu to, protože fotbal je byznys a Watford chtěl vydělat," vysvětloval Ighalo, který ale neopomenul dodat, že i on sám si výrazně polepšil.

"Mám svou rodinu v Anglii. Mé děti chodí v Anglii do školy, mají ve Watfordu kamarády. Není jednoduché se přesouvat s malými dětmi, ale co nadělám," dodal na závěr Ighalo, kterému se minulý týden prostřednictvím svého instagramu zastesklo po své rodině.

autor: David Janeczek | před 2 hodinami

Související články