Rouškám Bělorusové nevěří. I na Velký pátek se hrála jediná fotbalová liga v Evropě

Technologické firmy Google a Apple uzavřely partnerství, aby pomohly bránit šíření koronaviru. Zájemcům chtějí umožnit dozvědět se pomocí zařízení v chytrém telefonu, zda se nedostali do blízkosti nakažených nemocí Covid-19. Své partnerství oznámily v pátek. Monitorovat by mohly až tři miliardy obyvatel planety, pokud se do systému přihlásí.

Smartphony s operačním systémem iOS od Applu nebo Androidem od Googlu si budou moci vyměňovat informace prostřednictvím rozhraní bluetooth. Pokud se majitel takto vybaveného telefonu dostane do kontaktu s infikovaným jedincem, pošle mu přístroj zprávu, že se má izolovat a zůstat v karanténě.

Google a Apple uvedly, že technologii začaly vyvíjet před 14 dny a dostupná by mohla být v půli května. Dodaly, že nebude sledovat polohu nebo identitu uživatelů, ale zaznamená pouze údaje o tom, kdy se k sobě jejich telefony přiblížily.