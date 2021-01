Ferguson o zápasu sezony: Díky bohu, že jsem šel do penze, než jsem narazil na Kloppa

Ještě na konci listopadu to vypadalo s trenérským angažmá Oleho Gunnara Solskjaera v Manchesteru United všelijak. Teď jsou Red Devils na čele tabulky fotbalové Premier League a v sobotu mohou potvrdit svou skvělou formu proti úřadujícímu mistrovi.

"Před šesti, sedmi týdny by tohle nikdo neřekl," žasne nad zlepšením United jejich bývalý kapitán Gary Neville. "Vypadalo to, že se k prvnímu místu nemůžou ani přiblížit. Teď z nich čiší nadšení a jednotnota," popisuje proměnu manchesterského klubu.

Ten čeká obrovská prověrka proti Liverpoolu. Aktuální mistr ovšem do zápasu nejde jako favorit, jako tomu bylo v předchozích vzájemných kláních. Severoanglické derby bude mít díky tomu o náboj navíc.

Rozdíl mezi oběma kluby na konci minulé sezony, kdy Liverpoolští zvedali nad hlavu trofej pro vítěze Premier League, činil propastných 33 bodů.

Jenže teď je před soubojem odvěkých rivalů Manchester tři body před Liverpoolem a trenér Ole Gunnar Solskjaer, o jehož vyhazovu se v loňském roce živě spekulovalo, je na koni. Na krátký výjezd k venkovnímu zápasu zamířil rozhodně v dobré náladě.

"Musíme prostě zůstat v klidu, bude to velký zápas," slibuje Pogba. Utkání bude bedlivě sledovat i Sir Alex Ferguson, který s Manchesterem získal třináct titulů. "Potkají se dva nejúspěšnější kluby v Anglii. Bude to zápas sezony," věští.

Manchester United chce rozhodně ukázat, že se s ním v zápolení o anglický titul musí počítat. Rudí ďáblové jsou před polovinou soutěže na prvním místě, ale zatím jsou veřejností považování spíše za takzvané pretendery, jak se na ostrovech někdy říká týmům, které se v určitou část sezony vyšvihnou v tabulce, ale ve skutečnosti nemají na to, aby o titul skutečně hrály.

Liverpool zdaleka není tak suverénní, jako byl loni. V této fázi sezony tehdy vedl tabulku o 10 bodů a zdálo se, že je zkrátka nezastavitelný. Do značné míry jsou na vině zranění klíčových stoperů Virgila van Dijka a Joea Gomeze.

Základní pilíře obrany se teď trenér Jürgen Klopp snaží nahradit, jak se dá, ale stabilní variantu nenašel. Ze středu hřiště stáhl na stoperský post Fabinha, ale vhodného parťáka k němu hledá. V posledních čtyřech zápasech Liverpool nastoupil se čtyřmi rozdílnými stoperskými dvojicemi. Za 17 utkání sezony už Klopp vystřídal celkem deset variant. Navíc Fabinhova schopnost odebírat míče teď v záloze chybí.

A nejistota v obraně, to je příležitost pro Bruna Fernandese, střeleckého spasitele Manchesteru. Podíl portugalského plejmejkra je neoddiskutovatelný. To, že je United najednou vážným vyzyvatelem v souboji o titul, je především jeho zásluhou.

Ferguson přesto před Liverpoolem varuje. "Díky bohu jsem odešel do důchodu. Když vidím Liverpool poslední dva roky, to je prostě fenomenální," nechal se slyšet pro The Sun.