Everton v Premier League nevyhrál počtvrté v řadě. West Brom opět řádil

Fotbalisté Sevilly zdolali ve španělské lize po obratu ve druhém poločase Celtu Vigo 4:3. Tým českého brankáře Tomáše Vaclíka, který byl opět jen na lavičce, bodoval v pátém zápase za sebou a upevnil si čtvrté místo v tabulce znamenající postup do Ligy mistrů.

Sevilla se dostala do vedení v sedmé minutě, pak ale dvěma brankami otočil skóre Iago Aspas, poprvé se trefil z penalty. Na Fernandovo vyrovnání odpověděl ještě do přestávky Brais Méndez a poslal domácí do vedení 3:2.

Hosté obrat nastartovali po hodině hry, kdy se podruhé v sezoně trefil Ivan Rakitič. Výhru pak dokonal Alejandro Gómez.

Španělská fotbalová liga - 30. kolo:

Vigo - FC Sevilla 3:4 (20. z pen. a 23. Aspas, 43. Méndez - 7. Koundé, 35. Fernando, 60. Rakitič, 76. Gómez).