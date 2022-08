Dívej se mi do očí. Trenéři Chelsea a Spurs rozpoutali melu, na pěsti ale nedošlo

Tohle nikdo nečekal. Vypadalo to, že si jdou trenér fotbalové Chelsea Thomas Tuchel a jeho rival z Tottenhamu Antonio Conte normálně podat po nedělním zápase anglické Premier League (2:2) ruce, jenže za chvíli byli v sobě a vyvolali parádní melu.

Stiskli si ruku - a Tuchel do toho dal evidentně o dost víc síly, než bývá zvykem. Navíc končetinu svého protějšku nepustil a odcházejícího Conteho k sobě bolestivě přitáhl.

Za chvíli už se po sobě sápali a do strkanice se v mžiku zapojily oba tábory.

"Myslel jsem, že když si podáváme ruku, díváme se tomu druhému do očí," vysvětloval Tuchel, co ho vedlo k ataku.

"On měl jiný názor. Nebylo to nutné, ale hodně věcí v tom zápase nebylo nutných," pokračoval.

V roztržce se ale nijak dál patlat nehodlal. "Žádná nevraživost mezi námi není. Beru to jako férový souboj od nás obou. Neuráželi jsme se, nemlátili jsme se pěstmi, nikdo nebyl zraněný," zlehčoval stratég "Blues" pozápasový konflikt, za který oba kohouti dostali červenou kartu. "Bojovali jsme za svoje týmy a byla to součást intenzivního zápasu," přidal.

Souboj koučů se snažil bagatelizovat i Conte, jenž domácí lavičku už vyprovokoval emotivní oslavou prvního gólu hostů. "Pokud existuje problém, je mezi mnou a ním. Myslím, že jsme si to všichni užili. Příště budu dávat větší pozor. Jenom si potřeseme rukou a vyřešíme problémy. Já zůstanu na své lavičce, on na té své," slíbil Ital, jenž v minulosti vedl právě i Chelsea.

"Nejsem pacifista, a když vidím agresivitu, odpovídám také agresivitou. Ale neberu to jako problém," doplnil Conte.

Tuchelovi tekly nervy i proto, že jeho celek přišel o vítězství vinou gólu ze šesté minuty nastavení. Navíc podle něj neměla platit ani jedna trefa Tottenhamu a německý kouč notně spílal sudímu Anthonymu Taylorovi.

"Myslím, že oba góly byly neregulérní a v době videorozhodčího je to těžké přijmout. Mrzí mě, že to tak musím říct, ale sudí hrál hlavní roli, nikdo jiný. Ani jeden jejich gól neměl platit," čertil se Tuchel.

"Před prvním byl jasný faul na Kaie (Havertze) a hra pokračovala, Richarlison byl v jasném ofsajdu. A odkdy můžete tahat soupeře za vlasy? Tomu nerozumím a neberu to," divil se Němec v televizním rozhovoru.

První gól Tottenhamu:

Pierre Goal for Tottenham against Chelsea #CheTot What a goal 👏🏻 Tuchel vs Conte pic.twitter.com/eCmMPGMlzh — KBN SPORTS (@KBNbackup) August 14, 2022

Situace před druhým gólem Spurs, kdy Romero zatahal za vlasy Cucurellu:

ENJOY THAT HAIRGRAB YOU BITCHHHHH pic.twitter.com/e9ZbYAZMKf — MT (@6dombele) August 14, 2022

Tuchel souhlasil s příznivci "Blues", podle nichž Taylor poškodil Chelsea poněkolikáté a už by nikdy neměl pískat její utkání. "Nepřejí si to jenom fanoušci. Můžu vás ubezpečit, že si to myslí každý v naší kabině. Hráči vědí, co se děje na hřišti," prohlásil bývalý kouč Dortmundu nebo Paris St. Germain.

A to zas bylo něco pro Conteho. "Jak dobře víte, nikdy nemluvím o verdiktech rozhodčích. Nikdy. Když vidím, že to dělají ostatní, trošku mě to vytáčí," rýpl si do Tuchela.

"Ale současně tvrdím, že si každý může dělat, co chce. Já ale výroky rozhodčích v Anglii nikdy komentovat nebudu," upozornil Ital.