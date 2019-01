Chelsea řeší Moratovo trápení. Přichází zkušený Argentinec Higuaín

před 9 minutami

Argentinský fotbalista Gonzalo Higuaín jde na hostování do konce sezony do Chelsea, kde může oživit úspěšnou spolupráci z Neapole s trenérem Mauriziem Sarrim. Jednatřicetiletý útočník je hráčem Juventusu, ale na podzim hostoval v AC Milán, za který vstřelil osm branek.

Higuaín by mohl v útoku Chelsea nahradit trápícího se Španěla Álvara Moratu, jehož Sarri posadil na lavičku a jedná se o jeho odchodu na hostování do Atlética Madrid. Podle britských médií by se Argentincovo působení v Chelsea mohlo při splnění určitých podmínek prodloužit o dalších 12 měsíců.

Pod vedením současného kouče Chelsea Sarriho prožil Higuaín mimořádně úspěšnou sezonu 2015/16 v Neapoli, kdy 36 góly v ročníku vyrovnal rekord Serie A. Po ní přestoupil za 90 milionů eur do Juventusu, odkud loni v létě po příchodu portugalského kanonýra Cristiana Ronalda odešel hostovat do Milána.