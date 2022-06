Češi mají lepší hráče než Italové, tvrdí Skuhravý. V Janově se ho ptali na Karabce

Na setkání s kanonýry nebo bývalými spoluhráči z československé reprezentace či Sparty Praha nemá šestapadesátiletý "Bomber" Tomáš Skuhravý čas, rozjíždí v Itálii své kempy. Fotbal doma však sleduje a nebojí se odvážného tvrzení. "Máme některé lepší hráče než Italové," nepadá druhý nejlepší střelec MS 1990 a legenda FC Janov na kolena před mistry Evropy.

V Kroměříži proběhlo setkání Klubu ligových kanonýrů, jehož jste členem. Proč jste nepřijel?

Není čas. Po covidové pouze máme nasmlouvaných spoustu aktivit, soukromé nebo pod hlavičkou FC Janov. Dokonce jsem musel některé akce v USA, kam jsem také jezdil, utlumit. Nevím, kam dřív skočit.

Jiná sparťanská legenda Jan Berger, který vede český výběr nad 35 let a starou gardu Sparty, si postěžoval, že se neozýváte, přestože jste mu slíbil účast i na besedách. Ani na to není čas?

Skutečně není. Vím, slíbil jsem mu, že přijedu, kdykoli se ozve, že to považuju skoro za svou povinnost, ale nemůžu si teď dovolit odjet. Omlouvám se. Ozvu se mu a všechno vysvětlím.

To je to tak náročné?

Je. Covid všechno zastavil, teď se opět rozjíždíme. Organizujeme kempy pro 50 nebo 80 dětí, zájem je veliký, mnoho zájemců odmítáme. Tento počet se dá ovšem rozdělit do více týdenních běhů, zabere to celý měsíc, vlastně celou letní přestávku. A také mám povinnosti vůči fanouškům klubu. Minulý týden jsem s nimi měl setkání, přišli do ochozů stadionu, tolik jich bylo.

V Itálii jste udělal pro propagaci českého fotbalu v 90. letech minulého století ohromný kus práce. Sledujete, jak si vedou vaši následovníci, například Antonín Barák ve Veroně?

Měl výbornou sezonu, čtu, co se o něm v novinách píše. O české hráče je pořád zájem. Teď můj FC Janov sleduje sparťanského talentovaného záložníka Adama Karabce. Mužstvo sestoupilo ze Serie A, nový majitel chce vybudovat nový tým z mladých hráčů. Mezi vyhlédnutými je i Karabec.



Ptali se na váš názor?

Oslovili mě, pořád s klubem spolupracuju. Já tvrdím, že máme pořád výborné fotbalisty. I lepší než Italové.

Kdo se vám líbí? Střední útočník Patrik Schick, který hraje na vaší pozici?

Právě on je jeden z nich. Výborný fotbalista.

Italové jsou ovšem mistři Evropy.

Ale je třeba se podívat, jak úspěchu dosáhli. Tvrdím, že měli štěstí, je ovšem pravda, že ze začátku turnaje hráli útočně a odvážně. Pak se to nějak sešlo. Ale nejsou na takové výši, jak se soudí. Co je to za mančaft, když se podruhé za sebou nedostane na mistrovství světa! A nepadne se silným Portugalskem, ale doma s Makedonií, to vypovídá samo za sebe. To dokazuje, že někteří hráči jsou psychicky labilní. Přijde úspěch a pak pád. My máme odolnější jedince.