Bolt bojuje o smlouvu v Austrálii. Podle trenéra dělá pokroky, čas má do ledna

před 1 hodinou

Usain Bolt v Austrálii stále usiluje o profesionální smlouvu, aby mohl začít svou fotbalovou kariéru.

Sydney - Osminásobný olympijský vítěz v atletice Usain Bolt má do ledna čas na to, aby přesvědčil trenéra australského prvoligového fotbalového klubu Central Coast Mariners, že udělal dostatečný pokrok k podpisu profesionální smlouvy. Dnes to prohlásil kouč Mariners Mike Mulvey.

"Původní předpoklady byly, že když bude potřeba, dáme mu klidně rok. Ale myslím, že někdy kolem Vánoc, nejpozději v lednu už budeme moct zodpovědně posoudit, jestli se zlepšil, nebo ne. Každopádně dělá pokroky," řekl Mulvey.

Dvaatřicetiletý hvězdný Jamajčan má za sebou několik dnů tréninku a první dva přípravné duely, v nichž nastoupil na křídle, případně v útoku. Nyní dostal volno, v říjnu by měl nastoupit v ligové generálce proti Macarthur South West United. Australská nejvyšší soutěž začne 19. října.

"Pokud nastoupím od začátku, bude to pro mne velká věc. Dokázalo by to, že moje úsilí se vyplácí, trenér mi věří a vidí, že má snaha vede k tomu, že se zlepšuji," řekl Bolt.

Jeho pokus nastartovat novou kariéru budí v Austrálii velkou pozornost, na první přípravný zápas Mariners přišlo deset tisíc diváků. Boltovo angažování však má i kritiky. Trenér Adelaide Marco Kurz prohlásil, že by se australské kluby měly spíš zaměřit na výchovu domácích talentů.