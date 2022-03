Bizarní trest pro kohouta. Maskot zastrašoval soupeře, nesmí na zápas

GALO DOIDO SUSPENSO!



A FMF suspendeu o Galo Doido por "corrida intimidatória" contra jogadores do Cruzeiro após o gol de Vitor Roque.



O mascote não poderá ficar à beira do campo no próximo jogo como mandante do Galo no Mineiro, contra a Caldense



🗞️ @geglobo

📹 @TNTSportsBR pic.twitter.com/jMkTPcW6VP