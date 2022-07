Bez Ligy mistrů tu být nechci, oznámil Ronaldo v Manchesteru

Cristiano Ronaldo podle britských médií požádal vedení Manchesteru United o možnost opustit klub.

Důvodem je údajně skutečnost, že až šestý celek minulého ročníku anglické ligy nebude hrát Ligu mistrů a pro portugalského útočníka by to bylo poprvé po 19 sezonách, co by v elitní soutěži chyběl. Uvedly to ve svých online vydáních Daily Mail, The Athletic a televize Sky Sports.

Ronaldo se podle jejich informací obrátil na klubové vedení s žádostí o uvolnění v případě, že klub obdrží v přestupním období adekvátní nabídku. United v příští sezoně budou hrát jen Evropskou ligu.

Do Manchesteru, za který hrál už v letech 2003 až 2009 před odchodem do Realu Madrid, se Ronaldo vrátil teprve před rokem z Juventusu Turín. Při druhém angažmá v Anglii stihl odehrát 30 ligových zápasů a dal 16 gólů, v Lize mistrů měl bilanci sedm startů a šest branek. Po sezoně se objevily spekulace o zájmu Bayernu Mnichov o jeho služby, The Athletic nyní uvedl, že s Ronaldovým agentem Jorgem Mendesem jednal nový šéf Chelsea Todd Boehly.