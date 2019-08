Bale po zkaženém přestupu trucuje. V Realu neví, co si se zlobivým dítětem počít

před 54 minutami

Když před několika dny šéf Realu Madrid Florentino Perez zatrhl hvězdnému útočníkovi Garethu Baleovi přestup do Číny, zadělal si tím na problémy, které možná sám nedohlédl. Útočník s vysokou smlouvou teď ani netrénuje s týmem a v Evropě si jeho plat může dovolit převzít jen pár klubů.

Bale navíc rozčílil fanoušky, když krátce po zápasu semifinále přípravného turnaje Audi Cup mezi Realem Madrid a Tottenhamem vyšlo najevo, že zatímco Baleovi spoluhráči cedili na hřišti v Mnichově pot, třicetiletý Velšan si byl v Madridu zahrát golf.

Na atleticky skvěle vybaveného útočníka je krátký i trenér Zinedine Zidane. Ten jeho absenci, oficiálně zdůvodněnou zdravotními problémy, komentoval stroze: "Nemůžu nikomu nic zakazovat, povinnosti si musí hlídat sám. Doufám, že v Madridu trénoval. Do jeho osobních věcí se míchat nebudu."

Olej do ohně ještě přilil Baleův agent Jonathan Barnett. Podle toho je problém ve vztahu mezi velšským útočníkem a trenérem Zidanem. "Nejde ani tak o problém v profesionální rovině nebo přístupu, ale o problém osobní. Je to prostě tak, že Zidane nemá Garetha rád," pustil se Barnett do trenéra Madridu. "Není mezi nimi žádný vztah a nikdy nebyl," dodal.

Jeho slovům nahrává i prohlášení Zidana krátce poté, co Bale opustil klub během amerického turné, aby se vydal na zdravotní prohlídku do Číny. "Doufáme, že odejde brzy. Bylo by to tak nejlepší pro všechny," nechal se tehdy slyšet francouzský trenér.

Jak se zbavit Balea

Bale má k trucování pořádný důvod. Ve Španělsku dostával gáži podle tři roky staré smlouvy a v Číně by si údajně přišel až na 1,2 milionu dolarů týdně. Stal by se tak suverénně nejlépe placeným hráčem planety.

Mince má ale i druhou stranu. V případě, že se v Madridu rozhodnou s útočníkem rozloučit. Pro Real může být v případě přetrvávajících problémů s morálkou Balea potenciálně velmi složité se jej zbavit. Má v klubu dlouhodobou a vysokou smlouvu, kterou si může dovolit převzít jen velmi málo jiných klubů kromě Madridu. Navíc ani samotný přestup nebude zdaleka zadarmo, ačkoli se dá čekat, že Real nebude trvat na tržní ceně.

Podle fotbalového experta Jamese Horncastla může být problém také v Baleově motivaci. V Madridu vyhrál všechno co mohl, vyšší ambice už mít nemůže. Nemusí už nic dokazovat, takže jediným důvodem pro odchod může být opravdu vztah mezi ním a trenérem.

Zdá se tak, že Bale drží Real Madrid v šachu. Pokud by jeho trucování pokračovalo, bude si "bílý balet" draze platit náladového potížistu, který může ohrožovat vztahy v celé kabině. Nic na tom nezmění ani to, že s Madridem získal 14 trofejí a vstřelil přes stovku gólů.