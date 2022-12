"Ještě jedna společná noc." Za vážně nemocným Pelém přišla na Vánoce rodina

Češi o Štědrém dnu rekordně využívali sociální sítě, což dokládá meziroční nárůst přenosu dat o desítky procent. Počet telefonních hovorů byl podobný jako před rokem, zaslaných SMS textových zpráv bylo proti loňsku výrazně méně. Největší datový provoz byl po 21:00. Vyplývá to z nedělních informací operátorů.

"Díky stále rostoucí popularitě sociálních sítí a rozšiřování 5G byl o letošních Vánocích opět překonán rekord datového přenosu," uvedla mluvčí O2 Veronika Zachariášová. Největším rekordmanem byla aplikace TikTok, která zaznamenala meziroční nárůst objemu přenesených dat o 176 procent. Celkový datový provoz se na Štědrý den oproti loňsku zvýšil o 40 procent. Počet hovorů v O2 klesl proti loňskému roku o 1,1 procenta, počet odeslaných SMS o 18,5 procenta.

V síti T-Mobile lidé během Štědrého dne uskutečnili 15,77 milionu hovorů, což je v meziročním srovnání drobný nárůst o 1,06 procenta. Nejvytíženější byl opět čas mezi 10:00 až 11:00. Počet odeslaných SMS z mobilních zařízení se snížil o 21,6 procenta na 8,4 milionu. Multimediální zprávy, které byly před několika lety oblíbenou formou zasílání přání, jsou dlouhodobě na ústupu. Zákazníci jich z mobilních zařízení odeslali 244.268, tedy o 19 procent méně než v předchozím roce, dodala mluvčí firmy Patricie Šedivá.

Meziroční nárůst v přenosu dat činil u T-Mobile 28 procent. Datová špička zůstala stejná jako loni a nastala v čase 21:15 až 22:15. Setrvalý růst datové spotřeby potvrzuje, že zákazníci využívají i k hovorům a zprávám služby internetové komunikace a chatovací aplikace, doplnila firma.

Síť Vodafonu spojila 12 milionů hovorů, jejich počet proti loňsku stoupl o jedno procento. Využití SMS každoročně klesá, protože zákazníci používají i jiné možnosti elektronické komunikace, jakou jsou hovory přes internet, komunikace přes sociální sítě a další formy internetové komunikace. To potvrdil i nárůst datových služeb o 33 procent v porovnání s předchozím rokem. Největší datový provoz byl zaznamenán mezi 21:00 a 22:00. hodinou. Počet odeslaných MMS během Štědrého dne za posledních šest let klesl téměř na polovinu, do oficiálních statistik Vodafonu se tedy letos poprvé multimediální zprávy nepropisují.