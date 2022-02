West Ham vydřel výhru nad Watfordem. Zoumu, jenž týral svou kočku, fanoušci vypískali

Slovenská sněmovna po obstrukcích opozice hlasováním ukončila rozpravu k dohodě o obranné spolupráci s USA. O dohodě rozhodnou poslanci ve středu.

Slovenský parlament začal jednat o smlouvě o obranné spolupráci se Spojenými státy odpoledne, mimořádná schůze byla ovšem už krátce po zahájení kvůli obstrukci části opozičních poslanců na zhruba čtvrt hodiny přerušena. Předsedající později jednání kvůli dalším obstrukcím opakovaně přerušoval. Proti dohodě vystupují opoziční strany, její uzavření podle dřívějšího průzkumu nepodporuje ani většina obyvatel Slovenska. U budovy sněmovny po poledni desítky lidí protestovaly proti smlouvě, o které by sněmovna měla hlasovat v příštích dnech.

Dohoda, kterou představitelé obou zemí podepsali minulý týden, umožní americkým vojákům využívat infrastrukturu dvou slovenských vojenských letišť. Bratislava by pak mohla získat od USA finanční dar na jejich modernizaci.

Po začátku schůze dva opoziční poslanci se slovenskou vlajkou nejprve obsadili řečnický pult a další se dostali do potyčky s kolegy z vládní koalice, kteří v jednacím sálu sněmovny naopak rozvinuli ukrajinskou vlajku, patrně jako výraz podpory Kyjeva v souvislosti s jeho možným vojenským konfliktem s Ruskem. Opoziční poslanci pak hned v úvodu projevu ministra obrany Jaroslava Nadě začali pískat, a poté, co k ministrovi přistoupil šéf krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Marian Kotleba, předseda parlamentu Boris Kollár schůzi přerušil. Krátce předtím totiž Kollár několik poslanců LSNS včetně Kotleby z jednacího sálu vykázal. Ti ale stejně zůstali v jednacím sále sněmovny, která nemá zřízenou parlamentní stráž, jejíž členové by mohli vykázaného poslance vyvést z jednacího sálu.