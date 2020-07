Zpestří fotbalovou ligu bývalý americký reprezentant? Gil je na testech v Pardubicích

V americké reprezentaci hrál pod slavným německým koučem Jürgenem Klinsmannem, jeho jméno však čeští fanoušci znají z působení v druholigové Viktorii Žižkov. Ofenzivní záložník Luis Gil si možná vyzkouší i českou nejvyšší soutěž: podstupuje testy v týmu nováčka z Pardubic.

Luis Gil se přesunul z Prahy do Pardubic | Foto: Viktoria Žižkov

Ještě minulý týden se proháněl na hřišti v pražských Lysolajích, kde v týmu hráčů bez angažmá zakoušel dril kouče Martina Haška. Šestadvacetiletý záložník nyní bojuje o nové angažmá: na první sezonu v nejvyšší soutěži se připravuje s Pardubicemi.

Před rokem bojoval americký záložník Luis Miguel Gil v dresu @fkvz1903 proti pardubickému týmu, dnes se zapojil do tréninku s nováčkem @fortunaligacz. pic.twitter.com/zsTORfwwDN — FK Pardubice (@FK_Pardubice) July 31, 2020

"Pár nabídek jsem dostal, ze Spojených států i z Evropy. Včetně té z Viktorky. Přemýšlím o nich. Mohl bych jít také zpátky do Ameriky, ale chci hrát tady, v Evropě. A chci jít výš. S takovým cílem jsem loni přišel, a nic se na tom nezměnilo," řekl Gil v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že si svůj cíl naplní. "Sledoval jsem první ligu a s Viktorkou jsme proti prvoligovým klubům hráli. V první lize mají hráči rychlejší reakce, rychlejší fotbalové myšlení. Potřebují kratší čas na vyhodnocení situace. Pošlou míč do vhodného prostoru, ještě než si tam spoluhráč naběhne. Půl sekundy je v dnešním fotbale hrozně moc, často to rozhoduje utkání," tuší, na co se bude muset připravit.

Gil by se tak mohl stát dalším Američanem v české nejvyšší soutěži, alespoň tedy na soupisce. V živé paměti je příchod jeho krajana Fabrice-Jeana Picaulta do Sparty před pěti lety, rychlonohé křídlo nakonec odehrálo jen šest minut v Mol Cupu.