Zaplatíme národní stadion z vlastní kapsy, nabídla Sparta českému fotbalu

Valná hromada Fotbalové asociace ČR dnes pověřila výkonný výbor, aby v otázce sportovního využití strahovského areálu začal jednat i s pražskou Spartou. Úřadující ligový mistr nabídl, že na vlastní náklady zaplatí výstavbu nového národního stadionu, který by podle odhadů generálního ředitele Letenských Františka Čupra vyšel zhruba na čtyři miliardy korun.

Výkonný výbor dnes v závěru setkání v Čestlicích u Prahy předložil valné hromadě návrh dalšího postupu ohledně chátrajícího strahovského stadionu Evžena Rošického, což byl jeden z hlavních bodů jednání.

Fotbalová "vláda" se během roku jednomyslně shodla na sportovním využití Strahova, a to buď jako tréninkového centra, nového stadionu, nebo obojího společně. Vyslovila se proti prodeji pozemků.

Valná hromada následně pověřila výkonný výbor, aby rozpracoval varianty sportovního využití. Zároveň mu uložila, aby začal jednat se Spartou, která nabídku předtím zopakovala před delegáty Čuprovými ústy.

"Chci požádat výkonný výbor, aby s námi zahájil jednání. Nemusíme dojít okamžitě ke konkrétnímu závěru, ale chceme mít možnost se o tom s výborem bavit. Sparta Praha nabízí, že na své náklady zajistí výstavbu národního stadionu a jeho udržování a opravy. Pozemky zůstanou FAČR, my budeme platit roční nájem. Stadion by byl náš. V tuto chvíli je předčasné bavit se, co přesně je roční nájem, ve svých úvahách jsme ale měli desítky milionů korun," řekl Čupr.

"Plus by byla odměna za každé utkání dospělé reprezentace. FAČR byl měla nárok na sky boxy, VIP místa pro partnery, branding pro své sponzory a podobně. Náklady odhadujeme kolem čtyř miliard korun. Jsme připraveni je vzít z vlastní kapsy a stadion postavit," doplnil sparťanský funkcionář.

Výkonný výbor má za úkol na příští valné hromadě informovat o dalším postupu. "Výbor se tím zabývá dva roky. Nejdříve musel vyřešit celou řadu závazků nefinančních i finančních. V druhém roce posuzoval 12 různých variant, jak s areálem nakládat, a zúžil to na sportovní varianty. Sparta signalizovala svůj zájem, ale nebylo možné realizovat jednání, protože podmínky musejí být pro všechny stejné, transparentní," poznamenal předseda FAČR Fousek, podle kterého se zatím nevedly diskuze o kapacitě případného národního stadionu.

"I kdyby to v usnesení nebylo, se Spartou bychom stejně jednali. Ten úkol zní jasně - do příští valné hromady máme připravit varianty řešení. Jestli řešení Sparta, nebo jiné, to dnes nedokážeme říct," doplnil místopředseda FAČR Jiří Šidliák.

Stadion Evžena Rošického je aktuálně v havarijním stavu a od letošního roku už není využíván. Ještě vloni na něm trénovala česká reprezentace či jiné týmy. Náklady v řádu jednotek milionů korun ročně na jeho údržbu nadále hradí FAČR.

Valná hromada schválila zvýšení členských příspěvků pro příští rok na dvojnásobek - dospělí nově zaplatí 400 korun a osoby pod 18 let a nad 70 let 200 korun. Polovinu bude mít k dispozici výkonný výbor, druhá půlka ale zatím zůstane ležet na FAČR, neboť delegáti se neshodli na způsobu distribuce 50 procent prostředků. Asociace má aktuálně 358.436 členů.

Kvůli hlasování v české komoře také předtím nebyla schválena zpráva revizní a kontrolní komise, která uvedla, že předchozí vedení FAČR se chovalo velmi nehospodárně. Podle Šidliáka ale z procedurální hlediska neschválení této zprávy nic zásadního neznamená.

Valná hromada vzala na vědomí zprávu technického ředitele FAČR Zdeňka Psotky o restrukturalizaci soutěží dospělých. Média v minulých dnech spekulovala, že Psotka ve funkci po pouhém roce končí, což ale sám funkcionář nepotvrdil. "Zatím ne," řekl.

"Objevila se spousta mediálních nesmyslů, Zdeněk Psotka je stále technickým ředitelem fotbalové asociace. Má za sebou rok dobré práce. Stále spolu jednáme a jsme dohodnuti na tom, že nebudeme tyto věci nijak komunikovat," řekl Fousek.

Přestože 25. řádná valná hromada byla nevolební, protáhla se až na sedm a půl hodiny. Program výrazně brzdily časté připomínky některých delegátů a debaty o transparentnosti financování.

"Myslím, že těch věcí, které se prosadit podařilo, je více než těch, které se prosadit nepodařilo. Vítězové se většinou objevují až na volební valné hromadě. Valná hromada by nepochybně měla být kratší, objevily se tam některé excesy. Někteří si pletou demokracii s anarchií," uvedl Fousek, jenž je předsedou FAČR dva roky.

"Mnozí mi říkají, že tady nejsem na UEFA. Tam by se nikdy nic takového nemohlo odehrát. Cíl musí být jasný - přiblížit se Evropě," poznamenal Fousek, který byl nedávno zvolen do výkonného výboru UEFA.