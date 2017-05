Asociace si oddechla, Valachová slíbené peníze do fotbalu pošle

před 13 minutami

Ministryně školství Kateřina Valachová na čtvrtečnímu brífinku oznámila, že obnoví rozdělování dotací pro sportovní subjekty, včetně FAČR. Asociace se podle ministryně může přihlásit do nové dotační výzvy. "S ohledem na presumpci neviny a právní analýzy jí (FAČR) budou vyplaceny prostředky z dotací, které ministerstvo spravuje," uvedla Valachová. Asociace tak bude moci začít hradit závazky, které kvůli pozastaveným dotací nemohla proplácet, včetně 25 milionového dluhu, který zbyl po pořádání ME fotbalistek do 17 let.

Připravujeme podrobnosti. Tiskový brífink ministryně školství, mládeže a tělovýchovy @Kateřina Valachová po jednání Národní rady pro sport: Zveřejnil(a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 25. Květen 2017

