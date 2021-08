Už nebudeme All Whites. Novozélanďané možná přijdou o přezdívku, je prý rasistická

Novozélandští fotbalisté možná přijdou o tradiční přezdívku. Vžitý název All Whites, tedy "Celí v bílém", totiž podle některých kritiků zavání rasismem.

Novozélandská reprezentace se označuje jako All Whites od její premiéry na závěrečném turnaji MS ve Španělsku v roce 1982 podle kompletně bílého oblečení a také v protikladu ke slavným All Blacks. Tak se po celém světě tradičně říká slavnému ragbyovému týmu Nového Zélandu, který pro změnu nastupuje vždy kompletně v černém vybavení.

Jenže funkcionáři novozélandského fotbalového svazu teď zvažují, že požádají, aby se spojení All Whites přestalo v souvislosti s národním mužstvem používat. Do úvah hodlají zahrnout "všechny aspekty kulturní inkluze, odpovídající tomu, že je rok 2021".

Návrh ale vzbudil rozhořčení u fanoušků i bývalých reprezentantů Nového Zélandu, podle nichž jsou podobné úvahy "naprosto směšné" a "politická korektnost zešílela".

"Jsem docela zastáncem tradic. Hrál jsem za ten tým hodně let a jsem překvapený, že chtějí udělat něco takového," nestačil se divit Vaughen Coveny, nejlepší střelec v historii novozélandské reprezentace.

"To jako budou chtít změnit i All Blacks? Co je k tomu vede? Bylo to tak spoustu let. All Whites vždycky znamenalo novozélandský fotbalový tým. Už od doby, kdy jsem byl dítě," doplnil bývalý útočník.

Také sportovní komentátor Jason Pine nesouhlasí se změnou názvu. "All Whites je fanoušky vytvořená přezdívka, která vznikla podle barvy oblečení. Je to stejné jako Boston Red Sox (tým baseballu v MLB). Mají prostě červené ponožky. A All Whites nosí bílé dresy. To je celé," prohlásil populární žurnalista.

Smířlivější postoj zaujal bývalý obránce Ryan Nelsen. "I kdyby to vadilo třeba jen malé části, tak je to podle mě dost na to, aby se název změnil," uvedl Nelsen, jenž si zahrál i anglickou Premier League za Blackburn.

"Spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami napříč fotbalem i mimo něj, zkoumáme všechny oblasti, abychom se ujistili, co je nejvhodnější a odpovídá roku 2021. Je ještě příliš brzy na to, abychom hovořili o nějakých výsledcích, ale je to důležitá práce, protože se snažíme být nejpokrokovějším sportem na Novém Zélandu," stojí v prohlášení nizozemské fotbalové asociace.