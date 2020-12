Baseballisté z Clevelandu po 105 letech přestanou být Indiány. Název je prý nevhodný

Roger Federer připustil, že zotavení z druhé operace kolena neprobíhá podle představ a není jisté, zda stihne úvodní grandslam sezony. Kvůli potížím s koronavirem je možné, že Australian Open bude odloženo o tři týdny a začne až 8. února, což by hvězdnému švýcarském tenistovi přišlo vhod.

Vítěz dvaceti grandslamů naposledy hrál soutěžní zápas loni v lednu právě v Melbourne. Poté ještě absolvoval exhibici s Rafaelem Nadalem, ale v únoru podstoupil artroskopický zákrok a v červnu další.

"Doufal jsem, že už v říjnu to bude stoprocentní, ale pořád není. Pro Australian Open to bude natěsno, takový závod s časem. Uvidíme, kdy vlastně začne. Samozřejmě by mi pomohlo, kdybych měl více času," řekl švýcarské televizi SRF Federer, jenž příští rok v srpnu oslaví 40. narozeniny.

"Druhý zákrok všechno zpozdil a přál bych si, abych byl dál, ale přesto jsem docela spokojený, jak to jde. Jde to pořád kupředu," dodal bývalý dlouholetý lídr žebříčku a nynější světová pětka.